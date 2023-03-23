زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب شمالي الفلبين

تواصل – وكالات:

ضرب زلزال بلغت قوته 5.6 درجة على مقياس ريختر، اليوم، مقاطعة /كاغايان/ شمالي الفلبين.

مركز الزلزال على عمق 15 كيلومترًا

وأفاد المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، بأن مركز الزلزال وقع على بعد 17 كيلومترًا من جزيرة /دالوبيري/ الواقعة في المقاطعة، وعلى عمق 15 كيلومترًا.

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بؤرة الزلزال في بحر الفلبين

وأشار المركز الأوروبي والمتوسطي، صباح الخميس، إلى أن بؤرة الزلزال كانت في بحر الفلبين، على بعد 66 كلم إلى الشمال عن مدينة كلافيريا الواقعة شمال جزيرة لوزون الفلبينية.

وكانت البؤرة بعمق 40 كلم.

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لا خسائر بشرية أو مادية

وتجدر الإشارة إلى أن عدد سكان المدينة المذكورة والمنطقة المحيطة بها يبلغ نحو 32 ألف شخص، حسب إحصاءات عام 2020.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن تسجيل خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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هزة أرضية تضرب ملاطية وسط تركيا

وأمس الأربعاء، وقع زلزال بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر في منطقة “يشيل يورت” بولاية ملاطية وسط تركيا.

وذكر بيان صادر عن رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، أن هزة أرضية بقوة 4.4 درجات وقعت في ولاية ملاطية، عند الساعة 22: 43 (تغ +3).

وأشار إلى أن مركز الزلزال بمنطقة يشيل يورت، وعلى عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.

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لا خسائر بشرية أو مادية

ولم ترد حتى الآن أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.