زيلينسكي: “قوة الصلاة” في رمضان تساعدنا على طرد “الملحد الروسي”

في تغريدة مفاجئة، أعرب الرئيس الأوكراني، فولودومير زيلينسكي بمناسبة حلول شهر رمضان عن أمله بأن تساعد “قوة الصلاة” على تطهير أوكرانيا مما سماه “شر الملحد الروسي”.

وقال زيلينسكي في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع “تويتر: “نرجو أن تساعدنا قوة الصلاة في شهر رمضان المبارك هذا على تطهير أوكرانيا من شر الملحد الروسي، ومن أولئك الذين لا يؤمنون حقًا بأي شيء، ولهذا السبب هم قادرون على مثل هذا الإرهاب..”

وتابع قائلاً: “ليبدأ شهر رمضان بسلام وعلى الأرض الأوكرانية بأكملها الخالية من روسيا”.

ويوجد في أوكرانيا عدد قليل من المسلمين، ووفقًا لإحصائيات عام 2016؛ فإنهم يشكلون ما يقارب 0.9 في المئة فقط من عدد السكان.

مع ذلك، فإن الإسلام يعود تواجده في أوكرانيا إلى إنشاء خانات القرم في القرن الخامس عشر.

وتعرض مسلمو القرم لترحيل جماعي سنة 1944 بعد أن اتهمهم ستالين بالعمالة للنازيين الألمان. رحل حوالي 200 ألف تتري من القرم إلى وسط آسيا، خاصة إلى أوزبكستان وأيضًا إلى كازخستان ومناطق أخرى من روسيا.

ومعظم المسلمين الأوكرانيين هم من تتار القرم. وفي عام 2012 قدر عدد المسلمين في أوكرانيا بنحو 500 ألف مسلم منهم 300 ألف من شعوب تتار القرم.

لكن في فبراير 2016، أحصى الشيخ سعيد إسماعيلوف (مفتي الإدارة الدينية لمسلمي أوكرانيا) وجود مليون مسلم في أوكرانيا.

وتوجد المؤسسات الإسلامية الرئيسة في كييف وشبه جزيرة القرم وسيمفيروبول ودونيتسك.

May the power of prayer in this holy month of Ramadan help us cleanse Ukraine of Russian godless evil, of those who truly believe in nothing, and that is why they are capable of such terror. Let the next Ramadan begin in peace and on the entire Ukrainian land free from Russia. pic.twitter.com/ukzhncJ3Tg

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 22, 2023