تنويه مهم من “حساب المواطن” للمستفيدين من دعم “ريف”

تواصل – فريق التحرير:

تقدم وزارة البيئة والمياه والزراعة دعمًا لمستفيدي برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة (ريف)، والذي يسهم في تنمية أنشطتهم الزراعية في القطاعات المختلفة التي يستهدفها البرنامج.

ومن وقت لآخر توجه أسئلة إلى “خدمة المستفيدين التابعة لـ “حساب المواطن” حول ما إذا كان “دعم ريف” له تأثير على الدعم المقدم من البرنامج.

وأجابت “خدمة المستفيدين” في حسابها الرسمي عبر موقع “تويتر”، بأن “دعم ريف لايؤثر على حساب المواطن، وفي حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سوف يشملك الدعم”.

وأضافت: “ويمكنك معرفة قيمة استحقاقك للدعم من خلال الحاسبة التقديرية ⁦http://portal.ca.gov.sa”.

”

https://twitter.com/Citizen_care/status/1638594777108160527?s=20

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حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

شروط التسجيل في حساب المواطن

-يجب أن يكون المستفيد سعودي الجنسية، ويستثنى من هذا الشرط حاملي بطاقات التنقل.

الإقامة داخل جدول المملكة، وألا يكون سجينًا أو في أحد مراكز الإيواء الحكومية.

-توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

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خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا) .

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.