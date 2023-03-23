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4 مزايا.. شروط الحصول على ترخيص الممارس الحرفي

4 مزايا.. شروط الحصول على ترخيص الممارس الحرفي

4 مزايا.. شروط الحصول على ترخيص الممارس الحرفي
١٠:٢٨:٣٤ ص، الخميس، ١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف مسؤولون في فرع هيئة التراث بالأحساء، عن 4 مزايا لرخصة الممارس الحرفي ومحل بيع منتجات تراثية ويدوية لـ 51 حرفة متنوعة.

وتتمثل هذه المزايا في:

-المشاركة في الفعاليات والمعارض الحرفية داخل وخارج المملكة.

-تسويق المنتجات الحرفية عبر المنافذ التسويقية المؤقتة والدائمة.

-تسويق المنتجات المتميزة لأصحاب الترخيص في دليل الهدايا الحرفية.

-المشاركة في الورش الإنتاجية الحرفية المتخصصة.

ودعت الهيئة، الحرفيين للحصول على رخصة الممارس الحرفي عبر منصة تراخيص الأنشطة الثقافية “أبدع”، التي أطلقتها وزارة الثقافة.

ووفقًا لصحيفة “الوطن”، فإن هذه “رخصة يتم منحها لأصحاب الصناعات اليدوية التقليدية لممارسة نشاط ذهني وجسدي، يتم التكسب منه وتُمكن الحاصلين عليها من المشاركة في البيوت الحرفية والفعاليات والمؤتمرات داخل المملكة وخارجها”.

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بالتفاصيل والأرقام.. أهم المهن التي تتطلب الترخيص الحرفي عبر منصة “بلدي”

فئات التراخيص

وتقدم المنصة، فئات متعددة من التراخيص، وهي:

-رخصة ممارس حرفي (للأفراد).

-رخصة محل بيع منتجات حرفية تراثية يدوية (للمنشآت).

يشترط للحصول على رخصة ممارس حرفي:

-أن يكون المتقدم سعوديًا.

كما تشترط للحصول على رخصة محل بيع منتجات حرفية تراثية يدوية:

– أن يكون المحل قائمًا وجاهزًا للعرض.

-تسجيل حرفي واحد على الأقل مرخص ومرتبط بالمنصة.

-أن تكون المنتجات التراثية السعودية المعروضة مصنوعة بأيدي حرفيين سعوديين.

-سجل تجاري ساري المفعول.

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بالتفاصيل والأرقام.. أهم المهن التي تتطلب الترخيص الحرفي عبر منصة “بلدي”

11 مجالًا حرفيًا معتمدًا للحصول على الترخيص

وحدد فرع هيئة التراث بالأحساء، 11 مجالًا حرفيًا معتمدًا للحصول على الترخيص:

01 – المشغولات الخشبية

02 – المشغولات النخيلية

03 – المشغولات المعدنية

04 – المشغولات الجلدية

05 – المشغولات النسيجية

06 – الحلي والمجوهرات

07 – البناء التقليدي

08 – التجليد والتذهيب

09 – المشغولات المطرزة

10 – حرف يدوية داعمة

11 – المشغولات الفخارية.

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