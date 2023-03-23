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خدمة اليوم.. 5 خطوات لتمكين الطالب المبتعث من تعديل الخطة الدراسية

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خدمة اليوم.. 5 خطوات لتمكين الطالب المبتعث من تعديل الخطة الدراسية

خدمة اليوم.. 5 خطوات لتمكين الطالب المبتعث من تعديل الخطة الدراسية

خدمة اليوم.. 5 خطوات لتمكين الطالب المبتعث من تعديل الخطة الدراسية
١٠:٢٢:٣١ ص، الخميس، ١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، اليوم الخميس، لقرائها الكرام، الخطوات التي تمكن الطالب المبتعث من تعديل الخطة الدراسية.

خطوات تعديل الخطة الدراسية

وأوضحت وزارة التعليم أن هذه الخدمة الإلكترونية تقدمها لتمكين الطالب المبتعث من تعديل الخطة الدراسية بإضافة أو تعديل مراحل دراسية، عبر هذه الخطوات:

 الخطوات

1 – ادخل إلى النظام.

2 – سجل الدخول إلى حساب الطالب.

3 – اذهب إلى قائمة الخدمات الدراسية.

4 – اختر الخطة الدراسية.

5 – يسمح بالاطلاع على الخطة وبياناتها وإضافة وتعديل المراحل الدراسية.

خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم “19996”، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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