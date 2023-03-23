تحذير للصائمين.. السهر يرفع نسبة نوبات الصرع في رمضان

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حذر مختصون واستشاريون في المخ والأعصاب من كثرة السهر للمرضى المصابين بالصرع في شهر رمضان المبارك، وأكدوا أن ذلك له عواقب سيئة؛ إذ أنه من أهم الأسباب لحدوث نوبات الصرع.

وشدد المختصون في تصريحات لصحيفة “اليوم”، على أهمية تناول الأدوية في مواعيدها واستشارة الطبيب في الخطة العلاجية المناسبة مع الصيام في رمضان.

تجنب السهر لتفادي حدوث النوبات

ونصح استشاري المخ والأعصاب والصرع د. محمد الشريم، المصابين بمرض الصرع تناول الأدوية بانتظام مع التدرج في الأوقات المحددة مسبقًا.

وأكد، في تصريحات لصحيفة “اليوم”، على أهمية تجنب السهر الذي يعد أحد الأسباب الشائعة لحدوث نوبات الصرع، وتجنب السهر والإجهاد لتفادي حدوث النوبات.

اشتراطات الصوم لمرضى الصرع

ومن جهتها قالت استشاري المخ والأعصاب والصرع د. سارة العامري، إنه يمكن لمريض الصرع أن يصوم شهر رمضان إذا كانت تشنجات الأزمة تحت السيطرة، مع أهمية استشارة الطبيب المختص لوضع الخطة العلاجية.

وشددت العامري، على ضرورة تجنب السهر، وتناول الأدوية بانتظام، مردفًا: “إذا كان المريض يحصل على الدواء مرتين في اليوم يمكن أن يتناولها قبل صلاة الفجر وبعد الإفطار مباشرة”.