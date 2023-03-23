“الدفاع المدني” يُحذّر من أمطار رعدية وعواصف ترابية على معظم مناطق المملكة

تواصل – واس:

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول الأمطار الرعدية والعواصف الترابية التي تؤثر على معظم مناطق المملكة.

وأفاد الدفاع المدني أن ذلك سيبدأ من يوم غد الجمعة وحتى الاثنين المقبل.

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أمطار رعدية وسيول

وأشارت المديرية العامة إلى أنه بناءً على تقرير المركز الوطني للأرصاد ستتأثر منطقة مكة المكرمة بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول.

رياح هابطة نشطة السرعة

كما حذر من رياح هابطة نشطة السرعة تشمل العاصمة المقدسة والطائف وميسان وأضم والخرمة والعرضيات وتربة ورنية والمويه وقيا وخليص والكامل والجموم وبحرة والليث والقنفذة.

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عواصف ترابية على معظم مناطق المملكة

وتشمل أجزاء من منطقة الرياض تشمل الرياض العاصمة والخرج ووادي الدواسر والسليل وعفيف والدوادمي وشقراء والزلفي والمجمعة.

إضافة إلى القويعية والغاط وحوطة بني تميم والأفلاج وثادق ورماح والمزاحمية والدرعية وضرما وحريملاء والدلم.

ومناطق عسير والباحة وجازان ونجران والمدينة المنورة وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية والقصيم والشرقية.

هطول أمطار متوسطة

وأوضحت أنه يتوقع هطول أمطار متوسطة في مجملها ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للغبار على منطقة مكة المكرمة تشمل جدة ورابغ.

ويتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للغبار على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة.

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الابتعاد عن أماكن تجمُّع السـيول

وشــددت المديرية العامة للدفاع المدني عــلى ضـرورة الابتعــاد عــن أمــاكــن تجمُّــع الســـيــول والمسـتنقعـات المائية والأودية والسدود.

وأكدت على عدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.