“المرور” يعلن جاهزيته لموسم العمرة 1444هـ

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أعلنت الإدارة العامة للمرور جاهزيتها لموسم العمرة لهذا العام 1444هـ لتنظيم وتسهيل حركة السير وضمان سلامة المشاة.

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حركة التنقل

إضافة إلى إدارة حركة التنقل في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، من خلال وسائل النقل العام وسيارات الأجرة وحركة التنقل من وإلى المواقف المخصصة للمركبات الخاصة، وحركة المشاة.

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متابعة الحركة المرورية للمصلين والزوار

وعملت الإدارة العامة للمرور على إدارة ومتابعة الحركة المرورية للمصلين والزوار من وإلى المسجد النبوي الشريف وكذلك حركة المشاة بما يحقق ويعزز أمن وسلامة المصلين في الحرمين الشريفين.

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جاهزية القطاعات الحكومية

وفي وقت سابق، باشرت مراكز الفرز المروري التي خصصتها قوات أمن العمرة أعمالها الميدانية في مداخل مكة المكرمة، معلنة اكتمال جاهزيتها لاستقبال المعتمرين خلال شهر رمضان

وفي الوقت نفسه، أعلنت القطاعات الحكومية المعنية من الجهات الأمنية والمدنية بخدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك في العاصمة المقدسة، أنها على أهبة الاستعداد لتقديم كافة الخدمات، حسب “عكاظ”.

توجيه مركبات المعتمرين

وبدأت مراكز الفرز المروري بتوجيه مركبات المعتمرين إلى المواقف المخصصة لإيقاف سياراتهم، ومن ثم ركوب سيارات النقل العام بالحافلات أو سيارات الأجرة الخاصة، لتسهيل وصولهم إلى المسجد الحرام، ومن ثم العودة مرة أخرى للمواقف.

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توزيع ماء زمزم

من جهة أخرى، خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الآتي:

20 ألف نقطة لتوزيع أكثر من 40 مليون لتر من ماء زمزم المبارك خلال رمضان في المسجد الحرام.

تجهيز 30 ألف حافظة لماء زمزم وتوزيعها في أنحاء المسجد الحرام كافة.