12 ألف موظف.. تفاصيل أول ليلة من رمضان في المسجدين الحرام والنبوي

تواصل – واس:

بدأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في تنفيذ أكبر خطة تشغيلية في تاريخها في أول ليالي شهر رمضان المبارك.

وأعلنت الرئاسة العامة أن هذه الخطة تأتي وفق منظومة عمل تشغيلية متكاملة، حيث أدى جموع المصلين صلاة التراويح في المسجد الحرام والمسجد النبوي في أجواء إيمانية وروحانية مطمئنة.

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12 ألف موظف لخدمة القاصدين

وسخَّرت الرئاسة العامة جميع إمكانياتها لاستقبال ضيوف بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي، وذلك بتنويع وتكثيف المبادرات والبرامج والخدمات؛ لتحقيق أقصى مراحل الراحة للقاصدين والمعتمرين والزوار.

وأعطت الرئاسة العامة أولويةً قصوى لتعظيم خدمة الضيف، وتسخير 12 ألف موظف لخدمة القاصدين على مدار الساعة.

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“الروبوتات” للتعقيم والتطهير والتعبير

وكثَّفَت الرئاسة من أعمالها في منظومة الخدمات التشغيلية الميدانية في المسجد الحرام، إذْ شملت “الروبوتات” للتعقيم والتطهير والتعبير؛ لضمان مستوى متميز من الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

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خدمة الضيف كمحور رئيس

وتتميز الخطة التشغيلية لرئاسة الحرمين لشهر رمضان بخدمة الضيف كمحور رئيس، والعناية باحتياجاته، والاهتمام برحلة المعتمر والمصلي والزائر من وصولهم للساحات الخارجية.

وتقديم الخدمات لهم في المطاف والمسعى وأماكن الصلاة والاعتكاف، مع تعزيز الجودة والإبداع والتحفيز.

فضلًا عن المراقبة والحوكمة لجميع الخدمات المقدمة، والتدقيق وتقديم أرقى الخدمات لزوار الحرمين الشريفين.

كما تحرص على التكامل والتنسيق مع جميع القطاعات ذات العلاقة، والاهتمام برحلة المعتمر والمصلي والزائر منذ وصولهم.

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أنسنة الخدمات

وتتضمَّن الخطة التشغيلية الرمضانية أيضًا طرح العشرات من المبادرات الإنسانية المعنية بأنسنة الخدمات، وتقديم المسارات لكبار السن وذوي الإعاقة.

وتشمل الخطة أيضًا تعضيد عمليات التعقيم والتطهير على مدار الساعة بغسل وتعقيم كامل المسجد الحرام بمعدل يصل إلى عشر مرات يوميًّا عدا الغسلات الاحتياطية.

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الوصول الشامل في المسجد الحرام

كما ستنفذ مبادرة معايير الوصول الشامل في المسجد الحرام وساحاته ومرافقه؛ لتمكين جميع المستخدمين من الحجاج والمعتمرين والزائرين والعاملين وغيرهم، سواءً كانوا من الأشخاص ذوي الإعاقة الدائمة أم المؤقتة أم كبار السن أم الأشخاص ذوي الحالات المرضية المختلفة.