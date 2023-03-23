تركيا.. هزة أرضية بقوة 4.4 درجات تضرب ملاطية

تواصل – فريق التحرير:

وقع زلزال بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر في منطقة “يشيل يورت” بولاية ملاطية وسط تركيا.

هزة أرضية تضرب ملاطية

وذكر بيان صادر عن رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، الأربعاء، أن هزة أرضية بقوة 4.4 درجات وقعت في ولاية ملاطية، عند الساعة 22: 43 (تغ +3).

وأشار إلى أن مركز الزلزال بمنطقة يشيل يورت، وعلى عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.

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لا خسائر بشرية أو مادية

ولم ترد حتى الآن أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا

ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا إلى أكثر من 56 ألف قتيل، في إحصائية رسمية غير نهائية، وفقًا لوكالات أنباء.

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50 ألف قتيل في تركيا

ومن جهتها، أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أمس الاثنين، عن ارتفاع حصيلة ضحايا ‎الزلزال في تركيا إلى 50.096 قتيلاً.

وقالت إن 50.096 شخصًا بينهم 6807 أجانب، لقوا حتفهم في الزلازل التي ضربت كهرمان مرعش وجنوب تركيا.

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5900 حالة وفاة في شمال سوريا

وفي شمال سوريا، تم الإبلاغ عن 5900 حالة وفاة، ولكن من المرجح أن يكون العدد الفعلي أعلى بكثير، وفقًا لـ”دويتشه فيله”.

وهناك الكثير من الناس الآن بلا مأوى، ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام، تأثر حوالي 8.8 مليون شخص بعواقب الزلزال.

وبعد معاناة الحرب فاقم الزلزال من معاناة السكان الذين أصبحت أعداد كبيرة منهم بلا مأوى.