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“الأرصاد” يتوقع استقرار الطقس في أول أيام رمضان على معظم مناطق المملكة
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“الأرصاد” يتوقع استقرار الطقس في أول أيام رمضان على معظم مناطق المملكة

“الأرصاد” يتوقع استقرار الطقس في أول أيام رمضان على معظم مناطق المملكة

“الأرصاد” يتوقع استقرار الطقس في أول أيام رمضان على معظم مناطق المملكة
٠٦:٥٤:٢٥ ص، الخميس، ١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يسود طقس مستقر وسماء صحو إلى غائم جزئيًا على معظم مناطق المملكة.

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البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

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الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي.

وتكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزء الشمالي، ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي.

وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

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