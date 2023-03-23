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كندا تصف تصريحات وزير مالية دولة الاحتلال بالـ”مخزية”
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كندا تصف تصريحات وزير مالية دولة الاحتلال بالـ”مخزية”

كندا تصف تصريحات وزير مالية دولة الاحتلال بالـ”مخزية”

كندا تصف تصريحات وزير مالية دولة الاحتلال بالـ”مخزية”
٠٣:٠١:٥٢ ص، الخميس، ١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أدانت كندا، أمس الأربعاء، التصريحات التي أدلى بها وزير مالية دولة الاحتلال، قبل أيام، وعرض خريطة للاحتلال تتضمن حدود الأردن والأراضي الفلسطينية.

غير مقبولة 

وفي السياق ذاته، وصف المتحدث باسم الشؤون العالمية الكندية، التصريحات التي اطلقها الوزير سموتريتش بالمخزية وغير المقبولة، حسب وكالات.

ودعا المسؤول الكندي، الحكومة الإسرائيلية إلى التنصل من هذه التعليقات، وإلى وقف فوري للتوترات، لا سيما مع دخول شهر رمضان.

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إدانة المملكة

وكانت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية أدانت بأشد العبارات القرار الذي اتخذته السلطات الإسرائيلية المحتلة بالسماح بإعادة الاستيطان في مناطق شمال الضفة الغربية في دولة فلسطين الشقيقة.

انتهاك صارخ للقوانين الدولية

وعبرت الوزارة عن استنكار المملكة الشديد لهذا القرار الذي يعد مخالفة وانتهاكاً صارخاً لكافة القوانين الدولية، ويساهم في تقويض جهود السلام الإقليمية والدولية، ويعرقل مسارات الحلول السياسية القائمة على مبادرة السلام العربية، وضمان قيام الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس.

الكلمات الدلالية:
إدانة المملكة اعتداء على الفلسطينيين تصريحات إسرائيل كندا وزارة الخارجية وزير مالية الاحتلال

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