بعد كارثة أوهايو.. انفجار مصنع للمواد الكيميائية في تكساس

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تداول رواد ومتابعو السوشيال ميديا عبر موقع تويتر، مقطع فيديو، قيل إنه لانفجار ضخم وقع في مدينة تكساس الأمريكية.

مصنع للمواد الكيميائية

وأظهر الفيديو، الذي يجمع عدة لقطات من جهات مختلفة، حريقا ضخما اندلع في مصنع للمواد الكيميائية، نتج عنه تصاعد الدخان الأسود الكثيف، واشتعال النيران بقوة في محيط المصنع.

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تسرب مواد سامة بسبب انفجار في ولاية أمريكية

تداعيات صحية

بدأ ظهور التداعيات الصحية بسبب المواد المتسربة، جراء كارثة انفجار قطار يحمل مواد كيميائية، بولاية أوهايو الأمريكية، الذي وقع منذ نحو أسبوعين.

طفح جلدي

وشكا سكان مدينة شرق فلسطين ، من انتشار الطفح الجلدي والتهاب الحلق والغثيان والصداع بعد عودتهم إلى منازلهم هذا الأسبوع، حسل “اليوم”.

وأعرب سكان المنطقة عن قلقهم من أن هذه الأعراض الجديدة مرتبطة بالمواد الكيميائية، التي تسربت بعد خروج القطار عن مساره قبل انفجاره.

كارثة كبرى

قالت إيرين هاينز، رئيسة قسم علم الأوبئة والصحة البيئية في جامعة كنتاكي:”يتعرّض سكان الموقع الآن لمزيج من المركبات العضوية المتطايرة القائمة على البترول، لذلك قد لا يكون واحدًا فقط،”.