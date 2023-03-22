تجمع المدينة المنورة الصحي يعلن مواعيد عمل العيادات الخارجية في رمضان

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أعلن تجمع المدينة المنورة للصحي، أمس الأربعاء، مواعيد العمل بالعيادات الخارجية بمستشفيات التجمع خلال شهر رمضان.

مواعيد العمل

9:00 ص – 3:00 م – مستشفى الولادة والأطفال

10:00 ص – 4:00 م

– مستشفى المدينة المنورة

– مستشفى الملك فهد

– مستشفى التأهيل الطبي

– مستشفى ينبع العام

– مستشفى ينبع النخل

– مركز القلب

– مستشفى أحد

– مستشفى العيص

– مستشفى الميقات

– مستشفى بدر

الفترة الأولى : 10 ص – 1 م

الفترة الثانية : 9:00 م – 12:00 ص

– مستشفى الطب النفسي التخصصي

– مستشفى خيبر العام

– مستشفى الأمير عبد المحسن بالعلا

– مستشفى المهد العام

– مستشفى الحناكية العام

– مستشفى وادي الفرع العام

– مستشفى الحمنه العام

– مستشفى الحسو العام

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الجوازات في رمضان

وفي وقت سابق، أعلنت المديرية العامة للجوازات مواعيد العمل في إدارات الجوازات وفروعها في مناطق المملكة خلال شهر رمضان المبارك حتى تاريخ 22/ 9/ 1444هـ.

منصة وزارة الداخلية

ودعت “الجوازات” إلى الاستفادة من خدماتها في منصة وزارة الداخلية (أبشر، وأبشر أعمال)، وبوابة مقيم، التي تتيح تنفيذ الخدمات دون الحاجة إلى مراجعة مقارها.

مواعيد العمل في رمضان

وأوضحت أن العمل في شعبة الجوازات بحي الرمال في مدينة الرياض من الساعة 10:00 حتى 15:00 من الأحد إلى الخميس ومن الساعة 21:00 حتى الساعة 1:00 طوال أيام الأسبوع.

أما شعبة الخدمات الإلكترونية في روشن مول في محافظة الخرج من الساعة 21:00 حتى الساعة 1:00، من يوم الأحد حتى الخميس.