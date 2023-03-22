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“مدني الجوف” يخمد حريقًا في منزل وإصابة 3 أشخاص
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“مدني الجوف” يخمد حريقًا في منزل وإصابة 3 أشخاص

“مدني الجوف” يخمد حريقًا في منزل وإصابة 3 أشخاص

“مدني الجوف” يخمد حريقًا في منزل وإصابة 3 أشخاص
٠٢:٢٣:٠١ ص، الخميس، ١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني بالجوف، اليوم الخميس، إخماد حريق داخل منزل بحي التسهيلات تسبب في إصابة 3 أشخاص.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “أن مدني  الجوف أخمد حريقًا في منزل بحي التسهيلات، نتج عنه إصابة (3) أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية”.

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إجراءات سلامة المنشآت

وكانت مديرية الدفاع المدني أصدرت تنبهًا هامًا بشأن ضرورة التقيد بإجراءات السلامة في المنشأة، من أجل حماية الجميع.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنه من أجل الحافظ على سلامة الجميع يجب التقيد بإجراءات السلامة في المنشأت، مبينًا الآتي:

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1 – الحذر عند استخدام مصادر الكهرباء وعدم تجاوز قدرتها

2 – التحقق من إطفاء أعقاب السجائر والتخلص منها بمسؤولية

3 – تجنب استخدام الغاز داخل الخيام

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الجوف الدفاع المدني حريق حي التسهيلات

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