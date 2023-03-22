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هل يفضل شرب كمية كبيرة من الماء في السحور؟

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هل يفضل شرب كمية كبيرة من الماء في السحور؟

هل يفضل شرب كمية كبيرة من الماء في السحور؟

هل يفضل شرب كمية كبيرة من الماء في السحور؟
٠٢:٣٤:٢٥ ص، الخميس، ١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذر د. عبدالله الذيابي استشاري جهاز هضمي وكبد ومناظير، من خطورة شرب كميات كبيرة من الماء على السحور في رمضان.

عبدالله الذيابي

تحذير من شرب كميات كبيرة من الماء بالسحور

وقال الذيابي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”: “إنه يُنصح بعدم شرب كميات كبيرة من الماء خلال السحور”.

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وأوضح الذيابي، أن جسم الإنسان لا يحتفظ بكميات من الماء، والماء الزائد عن حاجة الجسم يتم التخلص منه عن طريق التبول.

شرب كمية كبيرة من الماء تؤثر على جودة النوم

وتابع أن شرب كميات كبيرة من الماء على السحور تسبب في كثرة وتكرار عملية التبول وتؤثر على جودة النوم، كما لا تمنع الشعور بالعطش في الصباح.

وينصح الأطباء وخبراء الصحة بتناول الأطعمة الصحية في وجبة السحور، والتقليل من تناول الحلوى والأطعمة الدسمة، التي تسبب الشعور بالعطش في الصباح.

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الكلمات الدلالية:
السحور الماء شرب الماء شهر رمضان

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