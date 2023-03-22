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عاجل.. وزير الخارجية يجري اتصالًا هاتفيًا بنظيره الإيراني

عاجل.. وزير الخارجية يجري اتصالًا هاتفيًا بنظيره الإيراني

عاجل.. وزير الخارجية يجري اتصالًا هاتفيًا بنظيره الإيراني
٠١:١٤:٤٣ ص، الخميس، ١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بمعالي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان.
وفي بداية الاتصال تبادل الجانبان التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك.
واتفق الوزيران على عقد لقاء ثنائي بينهما قريباً، وذلك لتمهيد الأرضية لإعادة فتح السفارات والقنصليات بين البلدين.

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اتصال هاتفي فيصل بن فرحان وزير الخارجية وزير الخارجية الإيراني

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