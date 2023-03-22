غرة شهر رمضان.. مواقيت الصلاة في جميع المناطق ليوم الخميس
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الخميس غرة رمضان 1444 هجرية، الموافق 23 مارس 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:21 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:53، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:15 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:47 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الخميس غرة رمضان 1444هـ كالتالي:
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مواقيت الصلاة ليوم الخميس
○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:06
المدينة – 5:05
الرياض – 4:36
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:28
المدينة – 12:29
الرياض – 12:00
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:53
المدينة – 3:55
الرياض – 3:27
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:33
المدينة – 6:34
الرياض – 6:06
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:33
المدينة – 8:34
الرياض – 8:06
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