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خطة تشغيل حافلات مكة خلال شهر رمضان
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خطة تشغيل حافلات مكة خلال شهر رمضان

خطة تشغيل حافلات مكة خلال شهر رمضان

خطة تشغيل حافلات مكة خلال شهر رمضان
٠٢:٢٩:٤٧ ص، الخميس، ١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أعلن المركز الموحد للنقل التابع للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عن خطة تشغيل مسارات مشروع حافلات مكة في شهر رمضان المبارك.

وتهدف الخطة إلى تسهيل حركة المرور للزوار والمعتمرين وسكان مدينة مكة المكرمة.

استمرار عمل مسارات 

وتضمنت الخطة استمرار عمل مسارات 1، 2 ، 3 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 الحالية وفق خطتها التشغيلية الحالية ، إلى جانب استحداث خطة تشغيلية جديدة تتمثل في تخصيص المسار رقم 4 ليلتف عند محطة كدي متجها إلى العزيزية دون الوصول إلى المنطقة المركزية.

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مسار متجه إلى العزيزية

وكذلك تخصيص المسار رقم 5 ليلتف عند محطة كدي متجها إلى العوالي دون الوصول إلى المنطقة المركزية ، علاوة على تخصيص المسار رقم 6 ليلتف عند محبس الجن متجها إلى العزيزية دون الوصول إلى المنطقة المركزية.

وتم تشغيل المسار رقم 7A باتجاه محطة جبل الكعبة ، بالإضافة إلى تخصيص المسار رقم 8 ليلتف عند طريق شارع المنصور متجها إلى الزايدي دون الوصول إلى المنطقة المركزية.

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أخبار السعودية اليوم أمانة مكة المكرمة حافلات مكة خطة تشغيل

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