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مواعيدك تتغير في رمضان.. تجنب 6 مشروبات لتحصل على نوم هاديء

مواعيدك تتغير في رمضان.. تجنب 6 مشروبات لتحصل على نوم هاديء

مواعيدك تتغير في رمضان.. تجنب 6 مشروبات لتحصل على نوم هاديء
١٢:٤٩:٠٩ ص، الخميس، ١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وجهت وزارة الصحة نصائح مهمة لضبط ساعة النوم في شهر رمضان، والوقاية من الأرق خلال ساعات الليل.

وقالت الصحة، عبر حسابها في “تويتر”: “إن تغير بعض المواعيد في شهر رمضان، قد يؤثر على جودة نومك، ولنومة هادئة في رمضان احرص على الابتعاد عن مسبّبات الأرق”.

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مشروبات تسبب الأرق

وأضافت وزارة الصحة “مفتاحك لنوم هادئ وعميق هو الابتعاد عن المنبهات بأنواعها قبل 4-6 ساعات من نومك:

وأضافت وزارة الصحة، أن المنبهات تشمل المشروبات التالية:

– الشاي

– الشوكولاته

– الماتشا

– مشروبات الطاقة

– المشروبات الغازية

– القهوة

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مشروبات تجنبها على الإفطار

كذلك ينصح الأطباء وخبراء الصحة، بتجنب بعض المشروبات على الإفطار في شهر رمضان المبارك، لتأثيره الضار على المعدة ونسبة السكر في الدم والصحة بصفة عامة.

وكشفت أبحاث حديثة أن بعض هذه العصائر يكون ضارا ويتسبب فى مشاكل عديدة بالمعدة وترفع نسبة الحموضة، وفقا لموقع healthline ومن أبرز هذه المشروبات:

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مشروبات تضر بالمعدة

1- التمر الهندى

يعد من المشروبات ذات المذاق الخاص، وبالرغم من أنه مشروب طبيعى إلا أنه يتسبب فى الإصابة بـ حموضة المعدة لارتفاع مستوى الأحماض داخل المعدة.

2- العصائر الحمضية

عصير البرتقال واليوسفي والجريب فروت والليمون عصائر غنية بفيتامين سي، ولها العديد من الفوائد الصحية، لكن الإسراف فى تناولها يزيد من فرص الإصابة بحموضة المعدة، ويزداد الأمر سوءا للذين لديهم مشكلة فى الأساس باضطرابات الجهاز الهضمى.

3- المشروبات الغازية

تزيد المشروبات الغازية من فرص الإصابة بحموضة المعدة، فهى تحتوى على الصودا التى تغير معدلات المعدة، وزيادة كمية الهواء المعدة، وحدوث اضطرابات عملية الهضم.

ونصحت الدراسات بضرورة التقليل من تناول هذه المشروبات أثناء كسر الصيام لتجنب اضطرابات المعدة، ومشاكل الجهاز الهضمي.

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الكلمات الدلالية:
النوم النوم في رمضان رمضان وزارة الصحة

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