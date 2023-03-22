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أمريكا تطالب الأعضاء الأوروبيين في “الجنائية الدولية” بتسليم “بوتين”

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أمريكا تطالب الأعضاء الأوروبيين في “الجنائية الدولية” بتسليم “بوتين”

أمريكا تطالب الأعضاء الأوروبيين في “الجنائية الدولية” بتسليم “بوتين”

أمريكا تطالب الأعضاء الأوروبيين في “الجنائية الدولية” بتسليم “بوتين”
٠١:٠٤:٠٦ ص، الخميس، ١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- وكالات:

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الأربعاء، أي دولة أوروبية طرف في المحكمة الجنائية الدولية إلى “اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا قام بزيارتها”.

وقال بلينكن ردا على سؤال من السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام في إحدى جلسات مجلس الشيوخ: “أعتقد أن أي شخص طرف في المحكمة ولديه التزامات يجب أن يفي بالتزاماته”، حسبما نقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

ونادرًا ما غادر بوتين روسيا في السنوات الأخيرة، كما أنه لم يتوجه إلى الولايات المتحدة منذ عام 2015.

قرار الجنائية الدولية

والجمعة، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين، إضافة إلى أخرى استهدفت ماريا بيلوفا، مفوضة شؤون الطفل في الكرملين.

وقالت المحكمة في بيان، إن مذكرة التوقيف صدرت باعتبار بوتين “مسؤولا عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني للأطفال من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى روسيا”، وهو ما رفضته موسكو واعتبرته “غير قانوني ولا يمثل شيئا بالنسبة لها”.

وأضافت الجنائية الدولية (مقرها مدينة لاهاي في هولندا)، أن “الجرائم” المشار إليها ارتكبت على الأقل اعتبارا من 24 فبراير 2022.

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الكلمات الدلالية:
اعتقال بوتين الجنائية الدولية امريكا بوتين

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