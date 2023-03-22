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القبض على ناشر محتوى مسيء ضد رجال الأمن في تبوك
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القبض على ناشر محتوى مسيء ضد رجال الأمن في تبوك

القبض على ناشر محتوى مسيء ضد رجال الأمن في تبوك

القبض على ناشر محتوى مسيء ضد رجال الأمن في تبوك
١٢:٥٨:٥٩ ص، الخميس، ١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة تبوك، أمس الأربعاء، من إلقاء القبض على شخص، نشر محتوى مسيء، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية.

خلاف مع مندوب 

وشارك حساب، الأمن العام الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تغريدة ذكر فيها أن شرطة منطقة تبوك قبضت على شخص إثر خلاف مع مندوب أحد تطبيقات التوصيل وتوثيقه ونشره محتوى مرئيًا مسيئًا لرجال الأمن.

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النيابة العامة 

وتابع البيان أن الشرطة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقبوض عليه وأحالته إلى النيابة العامة.

اعتدى على ذويه

وفي سياق متصل، باشرت شرطة منطقة الرياض، اليوم الأربعاء، بلاغاً عن اعتداء مواطن على ذويه وتهديدهم بسلاح أبيض، ومبادرته بالاعتداء على رجل أمن أثناء القبض عليه.

وأوضح الأمن العام، في بيان عبر “تويتر”، أنه جرى التعامل معـه بما يقتضيه الموقف، وتبين من إجراءات الاستدلال أنـه تحت تأثير تعاطي مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

العقوبات ضد متعاطي المخدر

يذكر أن نظام مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة في المملكة ينص على عدة عقوبات؛ تختلف بين المهرب والمروج والمتعاطي.

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