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المملكة تدين قرار دولة الاحتلال بإعادة الاستيطان في مناطق شمال الضفة الغربية

المملكة تدين قرار دولة الاحتلال بإعادة الاستيطان في مناطق شمال الضفة الغربية

المملكة تدين قرار دولة الاحتلال بإعادة الاستيطان في مناطق شمال الضفة الغربية
١٢:٠٥:٢٩ ص، الخميس، ١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات القرار الذي اتخذته السلطات الإسرائيلية المحتلة بالسماح بإعادة الاستيطان في مناطق شمال الضفة الغربية في دولة فلسطين الشقيقة.

انتهاك صارخ للقوانين الدولية

وعبرت الوزارة عن استنكار المملكة الشديد لهذا القرار الذي يعد مخالفة وانتهاكاً صارخاً لكافة القوانين الدولية، ويساهم في تقويض جهود السلام الإقليمية والدولية، ويعرقل مسارات الحلول السياسية القائمة على مبادرة السلام العربية، وضمان قيام الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

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الكلمات الدلالية:
الاحتلال الاستيطان الضفة الغربية المملكة فلسطين

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