فيديو مخيف.. انهيار مبنى بشكل مفاجيء في عاصمة خليجية

تواصل- فريق التحرير:

تعرض مبنى سكني، اليوم الأربعاء، في العاصمة القطرية الدوحة للسقوط ، ما أسفر عن وفاة شخص واحد على الأقل.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام قطرية فقد تم إنقاذ سبعة أشخاص، مع استمرار البحث وسط الحطام عن ناجين.

انهيار مبنى بالدوحة:

وكتبت وزارة الداخلية القطرية في تغريدة لها على “تويتر”: ” تمكنت فرق الدفاع المدني والجهات المختصة من إنقاذ حياة 7 أشخاص جراء سقوط مبنى سكني مكّون من أربعة طوابق في منطقة بن درهم “وسط الدوحة”.

وأوضحت الداخلية في بيانها أنه توفي شخص واحد كان من ضمن المتواجدين في المبنى.

وأضافت أن الأجهزة المختصة ستواصل عملها للتأكد من عدم وجود محشورين في المبنى، والتأكد من سلامة القاطنين في المنطقة المحيطة.

ونوهت الوزارة أن فرق التحقيق باشرت عملها للكشف عن أسباب انهيار المبنى في منطقة “بن درهم” وسط مدينة الدوحة.

يذكر أن السلطات لم تعرض تفسيرا على الفور لانهيار المبنى، لكن سمع في مقاطع مصورة صوت صافرات سيارات عقب الانهيار، مع سقوط جزء من المبنى على مبنى آخر مجاور.

فيما طوّق الدفاع المدني ورجال الشرطة المنطقة وتم منع الوصول إليها، ونقل عن قاطنين في المنطقة : “إن المبنى انهار حوالى الساعة 8:18 صباحا، وإن أعمال الإنقاذ لا تزال جارية”.

وبحسب ما تم نقله عن أحد الساكنين: ” فإن المبنى يضم العديد من العائلات الباكستانية والمصرية والفيلبينية”.

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