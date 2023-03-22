السديس يوجه كلمة لرواد وقاصدي البيت الحرام في أول ليالي رمضان (فيديو)

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ألقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، كلمة لرواد وقاصدي المسجد الحرام وضيوف الرحمن، في مستهل شهر رمضان.

حرم الله آمن

وقال السديس إن: حرم الله الآمن لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يعرض أمنه وأمن قاصديه لأي نوع من أنواع الخطر.

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رسالة إلى النساء

وفى الوقت نفسه، وجه السديس رسالة إلى النساء من قاصدات المسجد الحرام، قائلا إن على المرأة المسلمة المحافظة على عفافها وحجابها وحشمتها وعدم اختلاطها بالرجال وخفض الصوت، في حرم الله.

التفرغ للعبادة

وطالب السديس، قاصدي البيت الحرام بضرورة الحرص على التفرغ للعبادة وعدم إشغال وقت المسلم بالتصوير والهواتف المحمولة.

أكبر خطة تشغيلية

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم، تدشين أكبر خطة تشغيلية في تاريخ الرئاسة لموسم شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ، وذلك خلال اللقاء الإعلامي الذي أقامته الرئاسة العامة.