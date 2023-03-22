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نجا من الموت بأعجوبة.. ضابط تركي ينقذ رضيعا سوريا (فيديو)
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نجا من الموت بأعجوبة.. ضابط تركي ينقذ رضيعا سوريا (فيديو)

نجا من الموت بأعجوبة.. ضابط تركي ينقذ رضيعا سوريا (فيديو)

نجا من الموت بأعجوبة.. ضابط تركي ينقذ رضيعا سوريا (فيديو)
١١:١٤:٤٣ م، الأربعاء، ٣٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو تناقلته وسائل إعلام تركية، لحظة فارقة قام بها ضابط تركي، والذي تمكن من إنقاذ رضيع سوري من موت محقق.

رضيع سوري:

وكان ضابط أمن تركي قد تمكن من إنقاذ رضيع سوري من الموت، بعد تعرضه للاختناق وفقدان التنفس بسبب جسم ابتلعه وعلق في حلقه.

ويظهر مقطع الفيديو ضابط الأمن وهو يحمل الطفل وينقذه من الموت، فيما شوهدت والدة الطفل وهي تقف بجواره وتنتابها حالة من الذعر والخوف على رضيعها.

وقد تمكن ضابط الأمن الذي تلقى تدريبا على الإسعافات الأولية سابقا، أن يزيل الجسم من القصبة الهوائية للطفل باستخدام مناورة هيمليش التي طبقها.

بينما تم نقل الطفل إلى مستشفى جيلانبينار الحكومي من قبل فريق طبي، لمتابعة إسعافه وعلاجه.

رضيع عمره 3 شهور:

وفي وقت سابق حدثت واقعة مؤثرة كشف عنها رجال الإنقاذ في تركيا أثناء بحثهم عن ناجين تحت الأنقاض في الزلزال الذي ضرب البلاد في السادس من فبراير الماضي.

وقال رئيس فرقة الإنقاذ بعد إخراجه لرضيع عمره 3 أشهر، فَقَد أسرته تحت الأنقاض جنوبي تركيا : ” عملية إنقاذه أثرت فينا جميعاً”.

وأضاف أننا سمعنا صراخ طفل من تحت الأنقاض، حيث كان الناجي الوحيد من أسرته.

وتابع رئيس فرقة الإنقاذ: ” حشدنا كل خبراتنا والوسائل المتاحة لإنقاذه ولم يكن لدينا دقيقة واحدة نضيّعها”.

وأوضح أننا تمكنا من إطعامه تحت الأنقاض بمساعدة طبيب، منوها أنه بعد 11 ساعة متواصلة من العمل أخرجنا الطفل وكان رضيعا عمره 3 أشهر.

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الكلمات الدلالية:
إنقاذ رضيع تركيا رضيع سوري ضابط تركي

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