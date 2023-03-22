نصائح مفيدة للوقاية من الصداع في رمضان

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يعاني البعض في شهر رمضان المبارك، من أعراض الصداع وقلة النوم، وانسحاب الكافيين، خاصة لمن اعتادوا على الإفراط في شرب القهوة والشاي.

أعراض الصداع في رمضان

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور عماد إستيماليك إن الجفاف وقلة النوم وانسحاب الكافيين والنيكوتين من الجسم، من بين العوامل التي يمكن أن تسبب الصداع أثناء الصيام خلال شهر رمضان، ولكن هناك حلول بسيطة يمكن أن تساعد في معالجة هذه المشكلات.

وقال رئيس قسم علاج الصداع وآلام الوجه في معهد الأعصاب بمستشفى كليفلاند كلينك: “يجب على الأفراد المعرضين للإصابة بالصداع أو الصداع النصفي المتكرر خلال شهر رمضان اتخاذ خطوات لتجنب العوامل المعروفة المسببة للصداع، إضافة إلى اتباع مجموعة من العادات الإيجابية مثل ممارسة التمارين الرياضية، وتحسين جودة النوم للمساعدة في الوقاية من الصداع ومتابعة صيامهم على نحو صحي”.

تجنب هذه الأطعمة

وأوضح إستيماليك أن حوالي 16-20% من النساء و6-8% من الرجال يعانون من الصداع النصفي بشكل منتظم، وبالنسبة لهؤلاء الأفراد على وجه الخصوص، من المهم تجنب الأطعمة التي قد تكون سبباً وراء هذا النوع من الصداع عند الإفطار.

وأضاف الدكتور إستيماليك قائلاً: “تشمل الأطعمة المعروفة بإثارة الصداع النصفي الوجبات، التي تحتوي على الجلوتامات أحادية الصوديوم (MSG) – والتي غالباً ما توجد في الوجبات السريعة والمعكرونة سريعة التحضير والوجبات الخفيفة، على سبيل المثال – بالإضافة إلى أكسيد النيتريك الموجود عادة في الشوكولاتة واللحوم المصنعة وبعض الخضراوات الورقية الخضراء، وغيرها من الأطعمة.

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وتابع “عادة ما يحدد الأفراد بأنفسهم الأطعمة التي تسبب لهم الصداع النصفي والكميات التي يمكنهم تحملها، ولكن ينصح بتجنب هذه الأطعمة تماماً، كونهم يتعاملون مسبقاً مع المسببات المحتملة الأخرى للصداع النصفي مثل عدم تناول الطعام لفترات طويلة”.

شرب كمية كافية من السوائل

ولفت الدكتور إستيماليك إلى أن الجفاف يمكن أن يؤدي أيضاً إلى التسبب بالصداع، مؤكداأنه يجب على الصائمين أن يحرصوا على شرب كميات كافية من السوائل في الفترة بين الإفطار والسحور، وشرب السوائل بكميات أكبر عندما تكون درجات الحرارة مرتفعة. ويعد الماء والخيار الأفضل دائماً، ولكن يجب على الأفراد الانتباه أيضاً إلى الكميات التي يستهلكونها من الكافيين.

كمية الكافيين المناسبة

وتابع الدكتور إستيماليك “يمكن أن يؤدي تقليل كميات الكافيين، التي يستهلكها الشخص عادة من خلال تناول القهوة أو الشاي أو مشروبات الصودا، إلى ظهور أعراض انسحاب الكافيين من الجسم والتي تشمل الصداع.

ويمكن أن يساعد استهلاك الكميات الصحيحة من الكافيين في الوقاية من الصداع النصفي أيضاً. ومع ذلك، فإن الإفراط في تناول الكافيين يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالصداع والصداع النصفي، لذلك دائماً ما ننصح الأشخاص عموماً بتناول 100 ملغ من الكافيين يومياً، أي حوالي كوب واحد من القهوة، وعدم تجاوز هذه الكمية”.

أهمية ممارسة الرياضة

ونصح الدكتور إستيماليك الأفراد بالمشي أو أداء التمارين الهوائية أو أي تمرين آخر بعد حوالي ساعتين من الإفطار. بالإضافة إلى ذلك، ينصح بالإفطار بشكل تدريجي بدلاً من تناول وجبة دسمة مباشرة، وكذلك التأكد من الحصول على قسط كافٍ من النوم خلال شهر رمضان.

تحذر من المسكنات

وحذر الدكتور إستيماليك من التناول المفرط لمسكنات الآلام قائلاً: “عندما يشعر الأفراد بالصداع، فغالباً ما يلجأون إلى تناول مسكنات الألم بعد الإفطار، ولكن الاستخدام المفرط لهذه المسكنات قد يكون أيضاً محفزاً ومسبباً للصداع.

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