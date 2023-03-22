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رائحة المجاري تجبر نواب كندا على ترك جلسة مجلس الشيوخ

رائحة المجاري تجبر نواب كندا على ترك جلسة مجلس الشيوخ

رائحة المجاري تجبر نواب كندا على ترك جلسة مجلس الشيوخ
١٠:٣٥:١٩ م، الأربعاء، ٣٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

في واقعة غريبة تسببت رائحة المجاري في إجبار نواب بمجلس الشيوخ الكندي على ترك الجلسة بسبب ما عانوه من قوة ونفاذ الرائحة الكريهة.

نواب كندا:

ونقلت وسائل إعلام ، عن زعيم الحزب الحاكم بمدينة أوتاوا الكندية أن رائحة حادة ومقرفة انتشرت داخل أروقة مجلس الشيوخ دفعته لتذكر أيام عمل فيها مصلحاً لأنابيب المجاري.

رائحة كريهة ومزعجة:

وذكرت صحيفة “ذا غلوب أند مايل” الكندية اليوم الأربعاء، أن أعضاء مجلس السيناتور وجدوا الرائحة مزعجة للغاية.

وأوضحت أن البعض منهم أعربوا عن استيائهم ، بسبب معاناتهم من الصداع، ما دفعهم للتخلي عن مناقشة القوانين الحكومية ومغادرة الغرف.

وأضافت الصحيفة أنه تم إلغاء العديد من اجتماعات لجان مجلس الشيوخ التي كانت مقررة في المساء، وجميعها بسبب الرائحة الكريهة التي انتشرت بالمبنى.

فيما صرحت المتحدثة باسم لجنة الاقتصاد الداخلي أن وزارة الأشغال العامة والمشتريات في كندا أوضحت أن “رائحة الكبريت تسببت فيها فتحة خزانات قريبة في قناة ريدو، مما أدى إلى تداول المياه الآسنة”.

ونوهت المتحدثة أنه تتم مراقبة جودة الهواء الآن في المكان، وسيتم التأكد من تنقيته بشكل كامل.

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الكلمات الدلالية:
جلسة مجلس الشيوخ رائحة المجاري كندا نواب كندا

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