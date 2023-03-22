الأربعاء، ٣٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
البنك المركزي يرفع معدل إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس، بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.50 %
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البنك المركزي يرفع معدل إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس، بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.50 %

البنك المركزي يرفع معدل إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس، بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.50 %

البنك المركزي يرفع معدل إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس، بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.50 %
٠٩:٥٨:١٨ م، الأربعاء، ٣٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قرر البنك المركزي “ساما”، اليوم الأربعاء، رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.50 في المئة، ورفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.00 في المئة.

ساما ترفع أسعار الفائدة

وأوضح المركزي ، في بيان له اليوم، أن هذا القرار يأتي في ضوء التطورات النقدية العالمية، وأخذا بالاعتبار أهداف البنك المركزي.

أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاتحادي ” البنك المركزي الأمريكي”، منذ قليل، رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، إلى نطاق 4.75% ـ 5.0 %.

وقبل قليل، أصدر الاحتياطي الفيدرالي، اليوم ، بيانا، قال فيه إن: المزيد من رفع الفائدة قد يكون مناسبا، مضيفا أن التضخم لا يزال مرتفعا والنظام المصرفي سليم ومرن.

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“المركزي الأمريكي” يتجه لرفع سعر الفائدة عند 5%

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أسعار الفائدة البنك المركزي السعودية ساما

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