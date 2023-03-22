البنك المركزي يرفع معدل إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس، بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.50 %
تواصل – فريق التحرير:
قرر البنك المركزي “ساما”، اليوم الأربعاء، رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.50 في المئة، ورفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.00 في المئة.
ساما ترفع أسعار الفائدة
وأوضح المركزي ، في بيان له اليوم، أن هذا القرار يأتي في ضوء التطورات النقدية العالمية، وأخذا بالاعتبار أهداف البنك المركزي.
أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاتحادي ” البنك المركزي الأمريكي”، منذ قليل، رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، إلى نطاق 4.75% ـ 5.0 %.
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