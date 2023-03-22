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بطول 250 قدمًا.. رياح تتسبب في جنوح سفينة ضخمة بهذه الدولة

بطول 250 قدمًا.. رياح تتسبب في جنوح سفينة ضخمة بهذه الدولة

بطول 250 قدمًا.. رياح تتسبب في جنوح سفينة ضخمة بهذه الدولة
١٠:٣٠:٢٨ م، الأربعاء، ٣٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تسببت رياح عنيفة في انقلاب سفينة بطول 250 قدمًا مملوكة لمؤسس شركة مايكروسوفت، بول ألين، على جانبها بزاوية خطيرة، في “إدنبرة”، اليوم الأربعاء.

على الفور هرعت الشرطة وسيارات الإسعاف وخدمة الإطفاء إلى الموقع لإنقاذ السفينة.

انقلاب سفينة:

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن سفينة الأبحاث كانت تستخدم للعثور على حطام في البحر.

وأوضحت أنها انقلبت بفعل الرياح القوية صباح اليوم، حيث أظهرت الصور المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي السفينة مائلة بزاوية 45 درجة.

وقد تم استدعاء خدمات الطوارئ والشرطة وسيارات الإسعاف وخدمة الإطفاء في ميناء إمبريال دوك في ليث، إدنبرة.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان قد أصيب أحد، لكن أرسلت خدمة الإسعاف الاسكتلندي خمس سيارات إسعاف، وسيارة إسعاف جوي، وثلاثة فرق إصابة إلى مكان جنوح السفينة.

ونقلت الصحيفة عن متحدثة باسم شرطة اسكتلندا قولها :” ضباط وزملاء في خدمة الطوارئ يستجيبون لحادث وقع في إمبريال دوك في ليث، إدنبرة، حيث جنحت سفينة في حوض جاف”.

فيما وصف أحد المسؤولين جنوح السفينة بأنه مرعب، قائلا :” الأمر كان مرعبًا لمن كانوا على متن السفينة، أتمنى أن يتعافى الجميع بسرعة”.

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الكلمات الدلالية:
اخبار دولية جنوح سفينة غرق سفينة مطار إدنبرة

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