الأربعاء، ٣٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
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أهم 10.. كلمة خادم الحرمين و موعد نزول “حساب المواطن” في رمضان

أهم 10.. كلمة خادم الحرمين و موعد نزول “حساب المواطن” في رمضان

أهم 10.. كلمة خادم الحرمين و موعد نزول “حساب المواطن” في رمضان
١٠:١٩:٥٧ م، الأربعاء، ٣٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، لقرائها الكرام موجزًا بأهم الأخبار التي تناولتها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء، والتي جاءت كالتالي:

خادم الحرمين لشعوب الأمة الإسلامية: نحمد الله أن بلغنا أجلّ الشهور

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز رسالة للمواطنين والأمة الإسلامية وجميع شعوب العالم بخصوص دخول شهر رمضان المبارك.. المزيد هنا

توضيح عاجل من وزير الشؤون الإسلامية بخصوص استقبال التبرعات من المصلين (فيديو)

قال وزير الشؤون الإسلامية عبد اللطيف آل الشيخ، إن استقبال الأموال من المصلين مخالفا للنظام.. المزيد هنا

وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ

“شؤون المسجد النبوي” تحدد الأبواب المخصصة لدخول وجبات الإفطار

كشفت وكالة شؤون المسجد النبوي عن الأبواب المخصصة لدخول وجبات الإفطار بالمسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك لعام1444 هـ .. المزيد هنا

“هيئة النقل” تُلزم الشاحنات الأجنبية بوثيقة إلكترونية لدخول المملكة ابتداءً من إبريل

أعلنت الهيئة العامة للنقل، أنها حددت بداية إبريل المقبل موعدًا لتطبيق العمل بالوثيقة الإلكترونية على جميع الشاحنات الأجنبية القاصدة للمملكة.. المزيد هنا

عاجل.. تحديد موعد صرف الدعم السكني في رمضان

حدد “برنامج سكني”، موعد صرف الدعم السكني المخصص لشهر مارس الذي يوافق أول أسبوع من رمضان.. المزيد هنا

بيان مهم من “الأراضي البيضاء” بشأن فوترة الدورة السابعة للمرحلة الأولى في الدمام

أكد برنامج “الأراضي البيضاء” اليوم الأربعاء، أنه قرر إصدار فوترة الدورة السابعة للمرحلة الأولى في حاضرة الدمام.. المزيد هنا

أطباء يكشفون أفضل طريقة لاستخدام أدوية الضغط والسكري للصائمين (فيديو)

كشف أحد الأطباء أفضل طريقة لاستخدام أدوية الضغط في رمضان، قائلا إنه ينصح بأن يأخذ المريض الدواء بعد الفطار بساعتين إذا كان يأخذ جرعة واحدة.. المزيد هنا

قبل ساعات من تطبيقها.. ننشر مواعيد الدوام المدرسي في رمضان

ساعات ويستعد الطلاب بجميع مدارس المملكة للانتظام في مقاعد الدراسة في أول أيام شهر رمضان، بعد أن صدر قرار بجعل الدراسة فيه حضورية.. المزيد هنا

التعليم - مبنى وزارة التعليم

تعرف على موعد نزول “حساب المواطن” في شهر رمضان

من الأسئلة المتكررة لمستفيدي “حساب المواطن” في هذه الآونة، متى سيتم إيداع مبالغ الدعم للدفعة 65 – دفعة إبريل؟.. المزيد هنا

موظف بنك - السعودية -- حساب المواطن

توقف مطار حلب الدولي عن الخدمة بعد غارة صهيونية بـ 5 صواريخ

شهد مطار حلب الدولي ومحيطه، فجر اليوم الأربعاء، دوي انفجارات متتالية، بعد قصفه والنيرب العسكري شمال سوريا بطائرات صهيونية.. المزيد هنا

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية حساب مواطن شهر رمضان نشرة تواصل وزير الشؤون الإسلامية

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