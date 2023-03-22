الفيدرالي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس

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أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاتحادي ” البنك المركزي الأمريكي”، منذ قليل، رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، إلى نطاق 4.75% ـ 5.0 %.

بيان الفيدرالي

وأصدر الاحتياطي الفيدرالي، اليوم الأربعاء، بيانا، قال فيه إن: المزيد من رفع الفائدة قد يكون مناسبا، مضيفا أن التضخم لا يزال مرتفعا والنظام المصرفي سليم ومرن، حسب “العربية”.

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“المركزي الأمريكي” يتجه لرفع سعر الفائدة عند 5%

اليورو مقابل الدولار

وارتفع اليورو، على الفور، مقابل الدولار، عد قرار الفدرالي الأمريكيبرفع سعر الفائدة.

وفي وقت سابق، قال صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” إنهم سيمضون قدمًا في رفع أسعار الفائدة، ودعّم عدد منهم سعر فائدة أعلى عند 5%، بحسب “رويترز”.

التضخم العالمي

ويواجه الاحتياطي الفيدرالي القوي وضعا صعبا يتطلب منه إما الاستمرار في رفع سعر الفائدة الرئيسي لكبح جماح التضخم المرتفع، أو التريث لتجنب تفاقم الصعوبات التي تواجهها البنوك.