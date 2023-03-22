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القبض على مواطن إثر اعتدائه على ذويه وتهديدهم بسلاح أبيض بالرياض
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القبض على مواطن إثر اعتدائه على ذويه وتهديدهم بسلاح أبيض بالرياض

القبض على مواطن إثر اعتدائه على ذويه وتهديدهم بسلاح أبيض بالرياض

القبض على مواطن إثر اعتدائه على ذويه وتهديدهم بسلاح أبيض بالرياض
٠٩:٤١:٢٩ م، الأربعاء، ٣٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

باشرت شرطة منطقة الرياض، اليوم الأربعاء، بلاغاً عن اعتداء مواطن على ذويه وتهديدهم بسلاح أبيض، ومبادرته بالاعتداء على رجل أمن أثناء القبض عليه.

الإحالة إلى النيابة العامة

وأوضح الأمن العام، في بيان عبر “تويتر”، أنه جرى التعامل معـه بما يقتضيه الموقف، وتبين من إجراءات الاستدلال أنـه تحت تأثير تعاطي مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

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وأضاف الأمن العام، أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للنيابة العامة، وجار القبض على من وثق ونشر محتوى مرئيا بذلك لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

العقوبات ضد متعاطي المخدر

يذكر أن نظام مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة في المملكة ينص على عدة عقوبات؛ تختلف بين المهرب والمروج والمتعاطي.

ويعاقب متعاطي المواد المخدرة، وفاق للنظام بالحبس لمدة عامين، ويعزر بنظر الحاكم الشرعي، ويبعد عن البلاد إذا كان أجنبياً، ولا تقام الدعوى العمومية ضد من يتقدم من تلقاء نفسه للعلاج، بل يودع في مستشفى علاج المدمنين.

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