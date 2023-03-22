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مجددا.. الأرجنتين تتعرض لزلزال بقوة 6.5 درجات ريختر
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مجددا.. الأرجنتين تتعرض لزلزال بقوة 6.5 درجات ريختر

مجددا.. الأرجنتين تتعرض لزلزال بقوة 6.5 درجات ريختر

مجددا.. الأرجنتين تتعرض لزلزال بقوة 6.5 درجات ريختر
٠٨:٣٩:٥٠ م، الأربعاء، ٣٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

ضرب زلزال بقوة 6,5 درجات على مقياس ريختر الأرجنتين، مساء اليوم الأربعاء.

زلزال الأرجنتين:

وقبل أربعة أيام ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر مدينة ميندوزا في غرب الأرجنتين.

وذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، عند التقاء خط عرض 37ر33 درجة جنوبا وخط طول 41ر68 درجة غربا، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وبحسب ما ذكره المركز حينها، لم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

28 زلزالا:

وأمس نشر الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ، خريطة تكشف الزلزال التي حدثت في العالم خلال 24 ساعة.

وأشار “المسند” في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن :” خريطة مواقع الزلازل خلال الـ24 ساعة الماضية توضح 28 زلزالاً على مستوى العالم، كلها أعلى من 4 درجات بمقياس ريختر”.

وتابع :” أشدها زلزال بقوة 6.5 وبعمق 194كم ضرب هندوكوش الأفغانية عند الساعة 07:47 مساء أمس”.

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