بعد المطارات.. إغلاق ميناء هامبورج في ألمانيا بسبب الإضراب

تواصل – فريق التحرير:

تجددت الإضرابات التحذيرية من قبل العمال والموظفين في ألمانيا، التي ازدادت منذ شهر فبراير الماضي.

وأعلنت إدارة ميناء هامبورج بألمانيا، اليوم الأربعاء، إغلاق أكبر ميناء ألماني أمام السفن الكبيرة بسبب إضراب تحذيري أعلنت عنه نقابة “فيردي” للعاملين في قطاع الخدمات.

حتى إشعار آخر

من جانبها، قالت متحدثة باسم الإدارة إنه: “نظرا للقيود الكبيرة المتوقعة بسبب الإضرابات التحذيرية قررت إدارة الميناء إغلاق نهر إلبه بالنسبة للسفن الخاضعة للإرشاد اعتبارا من اليوم الساعة العاشرة حتى إشعار آخر”.

وأوضحت المتحدثة أن القرار يسري على كل السفن التي يبدأ طولها من 90 مترًا أو عرض 13 مترًا فأكثر، حسب “اليوم”.

وأشارت إلى أن الإغلاق ضروري لأنه من المنتظر أن يدخل في الإضراب أيضًا ما يطلق عليها قوارب نقل المرشدين، ومن ثم فإن المرشدين لن يتمكنوا من الوصول إلى السفن الكبيرة.

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إلغاء رحلات جوية

وفي فبراير الماضي، نفذ الموظفون العموميون في ولاية وستفاليا الألمانية، شمال الراين، “إضرابا تحذيريًا لمدة 24 ساعة”، ما تسبب بإلغاء أكثر من 325 رحلة جوية في المطارين الرئيسين بالولاية.

الإضراب شمل جميع المجالات

وأصدرت نقابة قطاع الخدمات المتحدة (Ver.di)، اليوم الاثنين، بيانًا أكدت فيه أن الإضراب شمل العديد من مجالات الحياة العامة مثل المطارات والمستشفيات ومراكز جمع القمامة ووسائل النقل الخفيفة عبر السكك الحديدية.

وأشار البيان أنه من المقرر تنظيم احتجاجات خلال النهار إلى جانب الإضراب.