نائب يدهس بقدميه علم الاحتلال أمام البرلمان الأردني (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أقدم النائب الأردني إسماعيل المشاقبة، على وضع علم دولة الاحتلال على مدخل مبنى البرلمان الأردني ودهسه بقدميه.

وجاء ذلك ردًا من النائب الأردني على وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، الذي اعتلى منصة عليها صورة لخارطة “الاحتلال المزعومة” مدموجة فيها خريطة الأردن وفلسطين.

صورة خريطة الأردن وفلسطين

كما علق المشاقبة صورة لخريطة الأردن وعلم الأردن، بالإضافة لخريطة فلسطين وعلم فلسطين على منصة مجلس النواب.

وكشفت وسائل إعلام أردنية أن مجلس النواب صوت اليوم، بالتوصية للحكومة على سرعة طرد سفير دولة الاحتلال الصهيوني.

استدعاء سفير الاحتلال لدى ‫عمّان

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية عن مصدر في وزارة الخارجية، أنه تم استدعاء سفير الاحتلال لدى ‫عمّان، في أعقاب التصريحات العنصرية التحريضية المتطرفة لوزير المالية.

وكانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، قد أكدت في وقت سابق إدانتها واستنكارها الشديدين للتصريحات العنصرية التحريضية المتطرفة.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بإدانة تصرفات وتصريحات الوزير المتطرفة التحريضية، والتي تمثل أيضاً خرقاً للقيم والمبادئ الإنسانية.

وشددت على ضرورة قيام حكومة الاحتلال باتخاذ موقف صريح وواضح إزاء هذه التصرفات المتطرفة، والتصريحات التحريضية الحاقدة المرفوضة من وزير عامل في حكومة الاحتلال.

تصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار

وأعلنت أنها ستتخذ جميع الإجراءات السياسية والقانونية الضرورية للتصدي لمثل هذه التصرفات والتصريحات الحاقدة المتطرفة.

وأشارت إلى أن تصرفات وتصريحات هذا الشخص المتطرف الحاقد تظهر للعالم مدى الظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني وخطورة الفكر العنصري المتطرف الذي يحمله الوزير.

اقرأ أيضًا:

البرلمان العربي: تصريحات الاحتلال العنصرية دعوة للعنف ضد الفلسطينيين

الخارجية الفلسطينية تدين المواقف والتصريحات التحريضية للاحتلال

المملكة تدين وتستنكر التصريحات العنصرية لأحد مسؤولي حكومة الاحتلال بحق فلسطين