شؤون الأئمة تعلن أسماء إمامي الحرم لأول صلاة تراويح في رمضان

تواصل – فريق التحرير:

نشر الحساب الرسمي لشؤون الأئمة والمؤذنين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قبل قليل، أسماء إمامي المسجد الحرام، لأول صلاة تراويح في رمضان.

التسليمات والوتر

ويبدأ الشيخ الدكتور ياسر الدوسري التسليمات الثلاث الأولى، بينما ينهي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس التسليمتين الأخيرتين والوتر، حسب “شؤون الأئمة”.

اقرأ أيضا:

أسماء الأئمة والمشايخ لصلاتي التراويح والتهجد في مسجد الميقات

اجتماع أئمة وخطباء الحرمين

وفي وقت سابق، اجتمع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بأصاحب الفضيلة، أئمة وخطباء الحرمين.

وحضر اللقاء، عضو هيئة كبار العلماء الشيخ بندر بليلة، والدكتور ياسر الدوسري، والدكتور عبدالله الجهني، والدكتور ماهر المعيقلي، والدكتور خالد المهنا، والدكتور عبدالله البعيجان، والشيخ صلاح البدير، والشيخ أحمد بن طالب بن حميد، والدكتور عبدالمحسن القاسم، وفضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي مساعد الرئيس العام لشؤون الأئمة والمؤذنين والشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ الدكتور أحمد الحذيفي.