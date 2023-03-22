“الجوازات” تعلن مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك

تواصل – واس:

أعلنت المديرية العامة للجوازات مواعيد العمل في إدارات الجوازات وفروعها في مناطق المملكة خلال شهر رمضان المبارك حتى تاريخ 22/ 9/ 1444هـ.

منصة وزارة الداخلية

ودعت “الجوازات” إلى الاستفادة من خدماتها في منصة وزارة الداخلية (أبشر، وأبشر أعمال)، وبوابة مقيم، التي تتيح تنفيذ الخدمات دون الحاجة إلى مراجعة مقارها.

مواعيد العمل في رمضان

وأوضحت أن العمل في شعبة الجوازات بحي الرمال في مدينة الرياض من الساعة 10:00 حتى 15:00 من الأحد إلى الخميس ومن الساعة 21:00 حتى الساعة 1:00 طوال أيام الأسبوع.

أما شعبة الخدمات الإلكترونية في روشن مول في محافظة الخرج من الساعة 21:00 حتى الساعة 1:00، من يوم الأحد حتى الخميس.

وأضافت أن شعبة جوازات الصيرفي مول، وشعبة جوازات التحلية مول في محافظة جدة ستستقبل المراجعين من الساعة 13:00 حتى الساعة 17:00 ، ومن الساعة 21:00 حتى الساعة 1:00 من يوم الأحد حتى يوم الخميس.

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خدمات المستفيدين

وأشارت المديرية العامة للجوازات إلى أن بقية إدارات جوازات المناطق والمحافظات سيكون العمل فيها من الساعة 10:00 حتى الساعة 15:00 من يوم الأحد حتى يوم الخميس.

ونوهت بأهمية الاستفادة من خدمة “تواصل”، التي تمكّن المستفيدين من معالجة الملاحظات التي تظهر أثناء طلب خدمات الجوازات الإلكترونية عبر منصة أبشر .