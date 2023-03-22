الزعاق يوضح: كوكب يظهر في السماء طوال شهر رمضان

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أوضح الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية، د.خالد بن صالح الزعاق، أن أشهر منازل القمر هو الهلال، وأجملها البدر، وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: ” والقمر قدرناه منازل”.

كوكب الزهرة

وتابع الزعاق أن ألمع الأجرام السماوية هو كوكب الزهرة، الذي يسميه العرب القدماء بالكوكب الدري، بينما يسميه العامة “نجمة العشاء”، لأنه يظهر في هذه الفترة، بعد غروب الشمس.

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اقتران القمر والزهرة

وأورد الباحث الفلكي أنه في مساء يوم الجمعة المقبل، يقترن الهلال مع كوكب الزهرة، بشكل جميل ولافت، في حين أن كوكب الزهرة هو جمال الجهة الغربية طوال شهر رمضان، وهو الكوكب الوحيد اللامع، الذي لا يرى قاطعا الأفق من الشرق إلى الغرب مثل بقية الكواكب.

وفسر الزعاق هذه الظاهرة بأن كوكب الزهرة يقف بين الأرض والشمس، وقد أسماه العرب بالزهرة لأنه يزهر بجماله في الفضاء.

تقلبات حادة

وقال الزعاق، عبر مقطع فيديو على تويتر، في وقت سابق، إن: خلال هذه الأيام وطوال شهر رمضان سنعيش مرحلة التقلبات الجوية الحادة، وخلالها تنتشر الأمراض الموسمية المعتادة من زكام والحساسية بجميع أنواعها.