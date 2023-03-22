“خير أمة”.. طالب مصري يختم القرآن بالقراءات العشر ويحفظ متون النحو

تواصل- فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي ظهور الطالب المصري محمد الجهني من مركز جهينة بمصر، بعد ختمه للقرآن الكريم.

القرآن بالقراءات العشر:

وبحسب ما تم تداوله فقد ختم الطالب المصري القرآن، وحفظ الشاطبية والدرة، ويجمع القراءات العشر.

كما حفظ موطأ الإعراب ولامية الأفعال، والألفية، ويعرض عليها ابن عقيل، ويحفظ الآن المصباح المنير للفيومي.

وقد حصل الجهني على المركز الأول فى مسابقة الأزهر للطالب المثالي على مستوى بلاده.

أعجوبة العصر بجازان:

وفي وقت سابق تم تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر أُعجوبة العصر الدكتور جبران سحّاري من جبال سحاري بجازان.

ويظهر في الفيديو الدكتور جبران وهو في الثلاثين من عمره، وهو حافظ للقرآن بالقراءات العشر ويحفظ كتب الحديث الستة، ويحفظ أربعين بيتا من الشعر، وقد ألف 100 كتاب، ومعه دكتوراه في الفقه، كما يحمل شهادة دكتوراه في اللغة العربية.

وفي الثلاثينات من عمره، الشيخ الدكتور جبران سحاري، ابن جبال سحاري بجازان، ألف كتابا عن الأحاديث المكذوبة التي تأتي على تطبيقات التواصل الاجتماعي خاصة تطبيق الواتسآب وتقول لك “أرسلها لعشرة وإلا سيحدث لك كذا وكذا..”.

لا يتحدث الدكتور جبران إلا باللغة العربية الفصحى فقط، ومن بعض كتبه التي ألفها كتاب “قطع ريب المرتاب لبيان البدع والمخالفات والأخطاء المنتشرة على واتساب”.

اقرأ أيضا

صورة تخطف القلوب.. طفل يقرأ القرآن خلف أمه على دراجة بخارية