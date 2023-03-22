الأربعاء، ٣٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
الأردن يعلن ثبوت رؤية هلال شهر رمضان
190 وظيفة شاغرة بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة
“خير أمة”.. طالب مصري يختم القرآن بالقراءات العشر ويحفظ متون النحو
شؤون الحرمين تعلن عن برنامج لتصحيح التلاوة.. تعرف على المواعيد والأماكن
لحملة الثانوية بدون خبرة.. طيران أديل تعلن عن وظائف شاغرة
عاصمة أوروبية تضيء 30 ألف مصباح ابتهاجًا بقدوم رمضان

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

خادم الحرمين يوجه كلمة للمواطنين والمقيمين في المملكة والمسلمين بمناسبة حلول رمضان

خادم الحرمين يوجه كلمة للمواطنين والمقيمين في المملكة والمسلمين بمناسبة حلول رمضان

خادم الحرمين يوجه كلمة للمواطنين والمقيمين في المملكة والمسلمين بمناسبة حلول رمضان
٠٧:١٢:٥٢ م، الأربعاء، ٣٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل- واس:

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ كلمة إلى المواطنين والمقيمين في المملكة والمسلمين والمسلمات بمناسبة حلول شهر رمضان لعام 1444هـ.

وفيما يلي نص الكلمة التي تشرّف بإلقائها معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري :

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله رب العالمين القائل في كتابه الكريم :” يا أيها الذين آمنوا كُتب عليكم الصيام كما كُتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون”.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الكرام الطاهرين.
أبنائي وبناتي..

إخواني وأخواتي المواطنين والمقيمين في بلادنا الغالية، أيها المسلمون والمسلمات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أهنئكم بشهر رمضان المبارك وكل عام وأنتم بخير…

ونحمد الله تعالى أن بلغنا هذا الشهر الكريم، شهر القرآن والرحمة والمغفرة والعتق من النيران. ونسأله بفضله وكرمه أن يُعيننا على صيامه وقيامه، وأن يوفقنا للخيرات فيه.
إخواني وأخواتي ..

نشكر المولى جل جلاله على ما أنعم علينا من نعمه الوافرة، ظاهرة وباطنة، ومن أسمى تلك النعم أن خصنا بهذه البلاد المباركة مهبط الوحي، وقبلة المسلمين، وشرفنا بخدمة الحرمين الشريفين، وخدمة ضيوف الرحمن، من حجاج وزوار ومعتمرين.

إن المملكة العربية السعودية لا تألو جهداً في تأمين سبل الراحة والسلامة لهم، والعناية بتوفير الخدمات كافة منذ وصولهم لهذه البلاد المباركة لأداء نسكهم حتى مغادرتهم إلى بلادهم سالمين غانمين.
أيها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها…

شهر رمضان موسم مبارك تضاعف فيه الحسنات، وفرصة سانحة لاغتنام الخيرات، وصلة الأرحام، وتهذيب النفوس، فأسأل الله عزّ وجل في هذه الليلة المباركة أن يوفقنا لاغتنام أيامه ولياليه بحسن طاعته، وأن يديم علينا التوفيق والسداد، وأن يحفظ بلادنا، والعالم أجمع من كل شر، إنه سميع مجيب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الملك سلمان خادم الحرمين شهر رمضان كلمة خادم الحرمين

مواد ذات صلة

المزيد
مدعومًا بارتفاع الطلب.. 15.6% زيادة في أسعار الشقق بالمملكة خلال نوفمبر

مدعومًا بارتفاع الطلب.. 15.6% زيادة في أسعار الشقق بالمملكة خلال نوفمبر

٠٢:٠٦ م، الخميس، ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢
‫وزير التربية لطلاب داخل فصل بحائل: أنقذتم أنفسكم من العقاب (فيديو)‬

‫وزير التربية لطلاب داخل فصل بحائل: أنقذتم أنفسكم من العقاب (فيديو)‬

١٢:٣٤ ص، الخميس، ٢٥ سبتمبر ٢٠١٤
عزام الدخيّل: سنخفض مدة التعليم ونزيد التعلم

عزام الدخيّل: سنخفض مدة التعليم ونزيد التعلم

٠١:١٩ ص، الجمعة، ٠٣ أبريل ٢٠١٥
مجلس الشورى يوافق على مشروع نظام الجامعات

مجلس الشورى يوافق على مشروع نظام الجامعات

١١:٥٤ ص، الثلاثاء، ٠٦ نوفمبر ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *