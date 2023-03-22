شؤون الحرمين تعلن عن برنامج لتصحيح التلاوة.. تعرف على المواعيد والأماكن

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أعلنت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، ممثلة بالإدارة العامة للحلقات والمقرأة الإلكترونية، اليوم الأربعاء، إدارة الحلقات القرآنية، بالتعاون مع إدارة مقرأة الكتاب والسنة النسائية.

برنامج ورتل

وشارك الحساب الرسمي لرئاسة شؤون الحرمين، عبر تويتر، مواقع وفترات برنامج ورتل لتصحيح تلاوة سورة الفاتحة وقصار السور لقاصدي وزوار المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ، وبيانه كالآتي:

– قاصدي المسجد الحرام

على مدار الساعة

بدروم توسعة الملك فهد

– التوسعة السعودية الثالثة

– توسعة الملك فهد «الدور الأول».

قاصدات المسجد الحرام

على مدار الساعة

– التوسعة السعودية الثالثة – توسعة الملك فهد «الدور الأول»

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الحلقات القرآنية

وفي وقت سابق، أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، أنها خصصت عددًا من الحلقات القرآنية.

الحلقات القرآنية يقوم عليها أكثر من 130 معلمًا

وأوضحت أن الحلقات القرآنية يقوم عليها أكثر من 130 معلمًا ومعلمة؛ وذلك ضمن برامجها الموجهة لقاصدي بيت الله الحرام، حرصًا منها على تعليم كتاب الله تعالى وتفسيره وتجويده.