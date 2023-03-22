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عاصمة أوروبية تضيء 30 ألف مصباح ابتهاجًا بقدوم رمضان

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عاصمة أوروبية تضيء 30 ألف مصباح ابتهاجًا بقدوم رمضان

عاصمة أوروبية تضيء 30 ألف مصباح ابتهاجًا بقدوم رمضان

عاصمة أوروبية تضيء 30 ألف مصباح ابتهاجًا بقدوم رمضان
٠٧:٣٠:٠٥ م، الأربعاء، ٣٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- وكالات:

للمرة الأولى، قامت السلطات البريطانية بتزيين ميدان بيكاديللي بوسط العاصمة لندن بأضواء رمضان للترحيب بالشهر المبارك.

30 ألف مصباح:

ونقلت شبكة “سكاي نيوز” الإخبارية البريطانية اليوم الأربعاء، أن عمدة لندن صادق خان، قام بإشعال الأضواء للاحتفال بهذه المناسبة مع إضاءة 30 ألف مصباح.

وأوضحت أن الكثير من الناس تجمعوا للاحتفال بهذه اللحظة التاريخية مساء أمس الثلاثاء، حيث أضاءت عبارات “رمضان سعيد” شوارع العاصمة.

عمدة لندن عمران خان:

فيما كتب عمران خان على حسابه في تويتر : ” إن العاصمة لندن هي أول مدينة كبيرة في أوروبا تستضيف عرضا ضوئيا مذهلا للاحتفال بشهر رمضان. إنه رمز حقيقي لكيفية احتفال عاصمتنا بتنوعنا”.

بينما قادت منظمة “رمضان لايتس يو كي” غير الربحية، حملة لجمع الأموال لهذا العرض من خلال التبرعات العامة بهدف نشر الوعي بشهر الصيام.

هذا وقد أعلنت أمس وفق الرؤية الشرعية، المملكة وعدد كبير من الدول العربية أن اليوم الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان، وغدا الخميس هو غرة شهر رمضان المبارك.

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الكلمات الدلالية:
إضاءة مصابيح اختفال برمضان بريطانيا رمضان لندن

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