في “سابك”.. وظائف شاغرة بعدد من التخصصات

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أعلنت شركة سابك السعودية (SABIC)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

متخصص ، توحيد وتحليل:

المؤهلات والخبرات:

المؤهلات: الحد الأدنى من درجة الدراسات العليا في المالية أو المحاسبة أو المجال ذي الصلة.

الخبرة: الحد الأدنى 6 + سنوات خبرة في الأدوار المالية. وخبرة 4 سنوات في إدارة عمليات الدمج الدورية ، بما في ذلك إعداد التقارير القانونية في بيئة متعددة الكيانات

المهارات الوظيفية المحددة: المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS). ممارسات المحاسبة القياسية. العمليات التجارية؛ القدرة على فهم ودعم المناخ / الثقافة التنظيمية

كبير المونسنيور ، شركة التوحيد والتحليل:

المؤهلات والخبرات:

المؤهلات: الحد الأدنى من درجة الدراسات العليا في المالية أو المحاسبة أو المجال ذي الصلة.

الخبرة: الحد الأدنى 9+ سنوات خبرة في الأدوار المالية. وخبرة 6 سنوات في إدارة عمليات الدمج الدورية ، بما في ذلك إعداد التقارير القانونية في بيئة متعددة الكيانات وخبرة لا تقل عن سنتين في الأدوار القيادية

المهارات الوظيفية المحددة: المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS). ممارسات المحاسبة القياسية. العمليات التجارية؛ القدرة على فهم ودعم المناخ / الثقافة التنظيمية

أخصائي – تنسيق المراجعة:

المؤهلات والخبرات:

مؤهلات : الحد الأدنى من درجة جامعية في المحاسبة أو المالية.

يجب أن يكون معتمدًا من CA / CPA / SOCPA

معرفة الخبراء في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية)

خبرة: أكثر من 8 سنوات من الخبرة في مجال التدقيق المالي والمحاسبة بما في ذلك الإغلاق وتوحيد المجموعة وإعداد التقارير

الخبرة في العمل مع فريق افتراضي عالمي ميزة إضافية

تجربة مع عملية RfP تدقيق المجموعة

خبرة في مراجعة مجموعة كبيرة بما في ذلك التوحيد

المهارات الوظيفية المحددة: إدارة عمليات التدقيق. المعرفة بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ؛ عمليات الإبلاغ / التوحيد العالمية.

متخصص ، التميز في الموارد البشرية:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في الأعمال أو الموارد البشرية أو مجال ذي صلة (بما في ذلك المالية والإحصاء) (يفضل الماجستير)

خبرة لا تقل عن 5 سنوات في المجالات ذات الصلة.

يجب أن يجيد اللغة الإنجليزية.

عن سابك:

الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك “SABIC”) شركة مساهمة عامة سعودية متعددة الصناعات، تنشط في مجال البتروكيماويات والكيماويات والمبلمرات الصناعية والأسمدة والمعادن. تعتبر شركة سابك خامس أكبر شركة بتروكيميات في العالم، وأكبر شركة عامة في الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية كما هو مدرج في تداول. تعود ملكية 70٪ من أسهم سابك لشركة أرامكو السعودية. بالإضافة إلى المساهمين من القطاع الخاص وهم من المملكة العربية السعودية ودول أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي الست.

طريقة التقديم:

أوضحت سابك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 22 مارس 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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