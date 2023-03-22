لحملة الثانوية بدون خبرة.. طيران أديل تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت شركة طيران أديل (إحدى شركات مجموعة الخطوط الوطنية) عن فتح باب التقديم في الضيافة الجوية بطاقم الطائرة بمسمى مضيف جوي – طاقم طائرة (Cabin Crew) للعمل في كل من (الرياض، جدة، الدمام) على النحو التالي:

– مضيف جوي/طاقم طائرة (للرجال والنساء – عدد 35 وظيفة – الرياض، جدة، الدمام)

الشروط والمؤهلات المطلوبة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على الشهادة الثانوية فأعلى (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس).

– أن لا يقل الطول عن (160) سم.

– أن لا يقل العمر عن 21 سنة ولا يزيد عن 32 سنة.

– القدرة على السباحة الفردية لمسافة 50 متر على الأقل.

– إجادة اللغة الإنجليزية والعربية تحدثاً وكتابة (أي لغة ثالثة تعتبر ميزة إضافية).

– اللياقة الصحية والبدنية.

– اللباقة ومهارات في التعامل مع الآخرين.

– لا يشترط الخبرة (ستعتبر الخبرة في خدمة العملاء أو المبيعات ميزة إضافية).

الوصف الوظيفي:

طاقم الطائرة مسؤول عن سلامة وراحة الركاب خلال الرحلة ولتقديم أعلى معايير الخدمة التي تساهم في تجربة مميزة للمسافرين بشكل عام.

المهام والمسؤوليات:

– مسؤول عن السلامة والمعايير في جميع أنحاء مقصورة الطائرة.

– التأكد من توفر جميع منتجات البيع على متن الطائرة

– الحصول على رخصة طاقم الطائرة.

– اتخاذ جميع المبادرات لمعالجة كل ما يتعلق بمقصورة الطائرة.

– ضمان تحقيق وتجاوز أهداف المبيعات على متن الطائرة.

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نبذة عن الشركة:

طيران اديل (Flyadeal) شركة مملوكة للمؤسسة العامة للخطوط الجوية تأسست في 17 أبريل 2016م وتعتبر أحدث طيران اقتصادي في المملكة، تعمل أديل باستقلالية تامة عن شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي. وتعتبر الذراع الاقتصادي لها وإحدى وحداتها الإستراتيجية المستقلة، ويقع مقر الشركة الرئيسي في مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الأربعاء 1444/8/30هـ (الموافق 2023/3/22م) عن طريق الرابط: ( هنا )