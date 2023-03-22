الأربعاء، ٣٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
جولات رقابية بالحدود الشمالية على متاجر التجزئة ومنافذ بيع الذهب
عنصرية واغتصاب.. فضائح تلاحق جهاز الشرطة البريطانية
يوميا يبحث عن صحيحي”البخاري ومسلم” ضمن مكتبته المفقودة تحت أنقاض الزلزال
5 مشاريع نوعية.. جمعية دعم الأوقاف تطلق حملتها السنوية مع بداية رمضان
طقس معتدل وأمطار.. توقعات الأرصاد خلال شهر رمضان
مشروبات ابتعد عنها عند الإفطار في رمضان.. تضر بصحة المعدة

الرئيسية

 /

محليات

 /

جولات رقابية بالحدود الشمالية على متاجر التجزئة ومنافذ بيع الذهب

جولات رقابية بالحدود الشمالية على متاجر التجزئة ومنافذ بيع الذهب

جولات رقابية بالحدود الشمالية على متاجر التجزئة ومنافذ بيع الذهب
٠٦:٤٥:١٢ م، الأربعاء، ٣٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

شنت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة، اليوم الأربعاء، في منطقة الحدود الشمالية، بجولات رقابية على متاجر التجزئة ومنافذ بيع الذهب والعطور للتحقق من التزامها بالأنظمة.

شملت عدة محافظات 

وأوضحت وزارة التجارة، عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن الجولات الرقابية شملت مدينة عرعر، ومحافظات رفحاء، وطريف والعويقيلة، والمراكز التابعة لها.

اقرأ أيضا:

قبل رمضان.. جولات رقابية مكثفة على الأسواق والمراكز التجارية بمناطق المملكة

عمل الفرق الرقابية

وشارك الحساب الرسمي لـ”التجارة” مقطعا مصورا، وثق عمل الفرق الرقابية، في متاجر التجزئة ومنافذ بيع الذهب والعطور، والتأكد من المنتجات ومعاينتها.

رصد مخالفات بالمدينة المنورة 

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التجارة أن فرعها بالمدينة المنورة رصد 277 مخالفة خلال 6133 جولة استباقية نفّذتها الفرق الميدانية على المنشآت والأسواق.

أهم أهداف الجولات الرقابية

وأوضحت أنها نفذت، خلال الأيام الماضية، حملاتها ضمن خطة فرع الوزارة لموسم شهر رمضان المبارك، وموسم العمرة وزيارة المسجد النبوي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مؤكدة أن الجولات الرقابية تهدف إلى:

1 – مراقبة الأسعار تأمين مخزون كافٍ من السلع الغذائية

2 – متابعة توافر السلع الرمضانية الأساسية، والتأكد من صلاحيتها

3 – التحقق من التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك، ورصد المخالفات.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم الحدود الشمالية جولات رقابية متاجر التجزئة محلات الذهب وزارة التجارة

مواد ذات صلة

المزيد
وصول أول حافلة «مرسيدس» لمشروع النقل العام بالرياض (صورة)

وصول أول حافلة «مرسيدس» لمشروع النقل العام بالرياض (صورة)

٠٨:٢٤ م، الخميس، ٢٨ يوليو ٢٠١٦
مواطن: قُيدت ضدي مخالفة بمنطقة لا أدري موقعها.. و«المرور» يتفاعل

مواطن: قُيدت ضدي مخالفة بمنطقة لا أدري موقعها.. و«المرور» يتفاعل

٠٨:٣٥ م، الخميس، ٢٠ ديسمبر ٢٠١٨
بالفيديو..«مدني عرعر» يتفاعل مع بلاغ «بئر خطرة» بجوار مستشفى

بالفيديو..«مدني عرعر» يتفاعل مع بلاغ «بئر خطرة» بجوار مستشفى

٠٧:٣٤ ص، الأثنين، ٢٧ فبراير ٢٠١٧
شاهد.. احتيال 3 أشخاص على بائع بمحل قطع غيار سيارات في تبوك

شاهد.. احتيال 3 أشخاص على بائع بمحل قطع غيار سيارات في تبوك

٠٧:٣٦ ص، الأربعاء، ١٥ فبراير ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *