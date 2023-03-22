جولات رقابية بالحدود الشمالية على متاجر التجزئة ومنافذ بيع الذهب

تواصل – فريق التحرير:

شنت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة، اليوم الأربعاء، في منطقة الحدود الشمالية، بجولات رقابية على متاجر التجزئة ومنافذ بيع الذهب والعطور للتحقق من التزامها بالأنظمة.

شملت عدة محافظات

وأوضحت وزارة التجارة، عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن الجولات الرقابية شملت مدينة عرعر، ومحافظات رفحاء، وطريف والعويقيلة، والمراكز التابعة لها.

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عمل الفرق الرقابية

وشارك الحساب الرسمي لـ”التجارة” مقطعا مصورا، وثق عمل الفرق الرقابية، في متاجر التجزئة ومنافذ بيع الذهب والعطور، والتأكد من المنتجات ومعاينتها.

رصد مخالفات بالمدينة المنورة

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التجارة أن فرعها بالمدينة المنورة رصد 277 مخالفة خلال 6133 جولة استباقية نفّذتها الفرق الميدانية على المنشآت والأسواق.

أهم أهداف الجولات الرقابية

وأوضحت أنها نفذت، خلال الأيام الماضية، حملاتها ضمن خطة فرع الوزارة لموسم شهر رمضان المبارك، وموسم العمرة وزيارة المسجد النبوي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مؤكدة أن الجولات الرقابية تهدف إلى:

1 – مراقبة الأسعار تأمين مخزون كافٍ من السلع الغذائية

2 – متابعة توافر السلع الرمضانية الأساسية، والتأكد من صلاحيتها

3 – التحقق من التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك، ورصد المخالفات.