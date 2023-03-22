يوميا يبحث عن صحيحي”البخاري ومسلم” ضمن مكتبته المفقودة تحت أنقاض الزلزال

تواصل- فريق التحرير:

في واقعة مؤثرة يقوم النازح السوري “عبد الحميد الكرمو”، البالغ من العمر 65 عاما، بالبحث عن مكتبته المفقودة تحت أنقاض الزلزال الذي ضرب البلاد في السادس من فبراير الماضي.

سوري فقد أسرته ومكتبته:

وكان النازح السوري قد فقد زوجته وابنته ذات الـ18 عاما وحفيده ذا العامين، بانهيار منزله بمدينة الأتارب في ريف حلب بسوريا جراء الزلزال.

ونقلت وسائل إعلام عن النازح السوري أنه حزن لفقد أفراد أسرته، كما حزن لفقد مكتبته التي تضم مجموعة كبيرة من أمهات الكتب لم يتمكن من إخراجها.

صحيح البخاري ومسلم:

واعتبر النازح السوري كتبه ثروة حرص على جمعها على مدار سنوات ليستفيد منها هو وأولاده.

وأوضح أنها كانت تضم “لسان العرب، تفسير المنير، كتب البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، صحيح الترمذي”، وغيرها من الكتب في فنون الأدب.

وبالرغم من ذلك لم يملّ من المحاولات ، حيث يزور ركام منزله باستمرار في محاولة منه لإخراج بعض كتبه، لكنه يقول إن الأمر يحتاج إلى معدات ثقيلة.

وأضاف أنه فقد مكتبته الأولى في حلب خلال الحرب ثم فقد ما بقي منها في الزلزال، وعبّر عن حزنه الشديد لذلك.

وتابع في حديثه :” جمعت هذه الكتب بمشقة كبيرة خلال سنوات عمري، حيث كنت أتوجه إلى المكتبة لشراء كتاب جديد كل ما حصل على مبلغ من المال”.

وكان زلزال قد ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا بقوة 7.7 درجات وآخر بقوة 7.6 درجات وآلاف من الهزات الارتدادية العنيفة في السادس من فبراير الماضي.

وتسبب الزلزال في وفاة أكثر من 50 ألف شخص في الدولتين، وأكثر من 5 آلاف منهم في سوريا.

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