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مشروبات ابتعد عنها عند الإفطار في رمضان.. تضر بصحة المعدة
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مشروبات ابتعد عنها عند الإفطار في رمضان.. تضر بصحة المعدة

مشروبات ابتعد عنها عند الإفطار في رمضان.. تضر بصحة المعدة

مشروبات ابتعد عنها عند الإفطار في رمضان.. تضر بصحة المعدة
٠٦:١٠:١٩ م، الأربعاء، ٣٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ينصح الأطباء وخبراء الصحة، بتجنب بعض المشروبات على الإفطار في شهر رمضان المبارك، لتأثيره الضار على المعدة ونسبة السكر في الدم والصحة بصفة عامة.

وكشفت أبحاث حديثة أن بعض هذه العصائر يكون ضارا ويتسبب فى مشاكل عديدة بالمعدة وترفع نسبة الحموضة، وفقا لموقع healthline ومن أبرز هذه المشروبات:

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مشروبات تضر بالمعدة

1- التمر الهندى

يعد من المشروبات ذات المذاق الخاص، وبالرغم من أنه مشروب طبيعى إلا أنه يتسبب فى الإصابة بـ حموضة المعدة لارتفاع مستوى الأحماض داخل المعدة.

2- العصائر الحمضية

عصير البرتقال واليوسفي والجريب فروت والليمون عصائر غنية بفيتامين سي، ولها العديد من الفوائد الصحية، لكن الإسراف فى تناولها يزيد من فرص الإصابة بحموضة المعدة، ويزداد الأمر سوءا للذين لديهم مشكلة فى الأساس باضطرابات الجهاز الهضمى.

3- المشروبات الغازية

تزيد المشروبات الغازية من فرص الإصابة بحموضة المعدة، فهى تحتوى على الصودا التى تغير معدلات المعدة، وزيادة كمية الهواء المعدة، وحدوث اضطرابات عملية الهضم.

ونصحت الدراسات بضرورة التقليل من تناول هذه المشروبات أثناء كسر الصيام لتجنب اضطرابات المعدة، ومشاكل الجهاز الهضمي.

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الصيام المعدة رمضان مشروبات مشروبات تضر بالمعدة

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