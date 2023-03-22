جاهزية كاملة بـ 10 مستشفيات و82 مركزًا صحيًا بمكة لخدمة ضيوف الرحمن في رمضان

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أعلن تجمع مكة المكرمة الصحي، جاهزيته لموسم رمضان، خاصة لخدماته الصحية الموجهة لضيوف الرحمن.

مستشفيات لخدمة ضيوف الرحمن:

وأنهى القطاع الصحي بمكة 10 مستشفيات و 82 مركزا صحيا كافة الاستعدادات لتنفيذ الخطط المعدة خلال الشهر الفضيل ،.

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أن العمل يسير بشكل جيد و على مدار 24 ساعة لتقديم الخدمة الاسعافية الطارئة لجميع مرتادي بيت الله الحرام من زوار ومعتمرين.

وتتضمن خطة مراكز الحرم تجهيزات طبية كاملة، حيث تكون جميع مستشفيات مكة المكرمة على أهبة الاستعداد للتعامل مع جميع الحالات.

وأضاف التجمع الصحي أن الخطة متكاملة لتقديم أفضل وارقى الخدمات الصحية والعلاجية والطبية والتشخيصية والوقائية لضيوف بيت الله الحرام خلال موسم رمضان هذا العام 1444 هـ.

جاهزية الخطة:

كما أوضح التجمع الصحي أن الخطة مبنية على أسس علمية وتجارب سابقة حيث تم:

-تجهيز قسم الطواري العامة بطاقة سريرية تبلغ 54 سريرا.

– تخصيص 39 سريراً لقسم العناية المتوسطة مع زيادة السعة السريرية للعناية المركزة إلى 30سريرا.

– تخصيص 5 غرف عمليات على مدار اليوم .

– العيادات الخارجية تعمل على ثلاثة فترات يومياً.

– فتح عيادة للجراحة والباطنة تعمل على مدار الساعة طيلة موسم رمضان.

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