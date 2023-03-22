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طقس معتدل وأمطار.. توقعات الأرصاد خلال شهر رمضان

طقس معتدل وأمطار.. توقعات الأرصاد خلال شهر رمضان

طقس معتدل وأمطار.. توقعات الأرصاد خلال شهر رمضان
٠٦:١١:١١ م، الأربعاء، ٣٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تقريرا، حول الحالة المناخية السائدة والمتوقعة على مكة المكرمة، والمدينة المنورة، خلال شهر رمضان المبارك، من 23 مارس الجاري، وحتى 20 أبريل المقبل، بمشيئة الله تعالى.

ارتفاع درجات الحرارة 

وتوقع “الأرصاد” تزايد معدلات درجات الحرارة العظمى والصغرى، ليسود طقس معتدل، مع وجود عواصف رعدية ممطرة تسبب نشاط الرياح السطحية، وتؤدي للانخفاض في مدى الرؤية الأفقية.

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المشاعر المقدسة 

وكشف “الأرصاد” خريطة معدل درجة الحرارة على منطقة مكة والمشاعر المقدسة، في فصل الربيع، ويكون معدل درجة الحرارة عند 30 درجة مئوية، والعظمى عند 37.7 درجات، والصغرى عند 23.6 درجات.

هطول الأمطار 

أما عن خريطة هطول الأمطار، أوضح “الأرصاد” أن معدل هطول الأمطار يبلغ 6.7 ملم، بينما تشتد الرياح على شمال الحرم المكي وعلى مشعر مزدلفة، ومعدل سرعة الرياح 7 كم/ ساعة، واتجاهها  غربي.

المدينة المنورة 

وبين “الأرصاد” أن المدينة المنورة تتميز بمناخ معتدل خلال فصل الربيع، أما عن معدل درجة الحرارة فيبلغ 26.2 درجات، والعظمى 33.1، والصغرى 20 درجة.

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